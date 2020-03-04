21-й тур
Заря
0:0
Львов
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Заря – Львов – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.03.2020 16:56
  • 2635 просмотров
  • 5 комментариев
Заря – Львов – 0:0. LIVE
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

Заря – Львов – 0:0

Заря: Василь – Циганикс, Чеберко, Вернидуб, Тымчик – Иванисеня, Цвек – Громов, Кочергин, Лунев – Кабаев.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Чайковский, Поддубный, Леднев, Мильченко, Перович.

Львов: Сарнавский – Бопесу, Братков, Борзенко, Гончар – Джонатан – Люлька, Шина, Алваро, Богунов – Ренан.

Запасные: Пеньков, Приймак, Клименчук, Бусько, Сабино, Велвес, Яковелли.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

21 мин. Попытка Львова подойти к чужой штрафной через правый фланг была погашена скопившимися там соперниками.

19 мин. Выход Богунова по правому флангу спокойно остановил Циганикс.

17 мин. МОМЕНТ! Кочергин уже ближе к своей цели! Вновь удар из-за пределов штрафной, но уже ближе к перекладине!

15 мин. Ликвидирована угроза после прострела Громова с правого фланга.

13 мин. Проход Иванисени через центр поля удалось прервать лишь фолом.

12 мин. Тымчик остановил выпад соперников по левому флангу.

10 мин. Чеберко оступился на ровном месте, после чего потянул на газон Алваро. Штрафной на правом фланге атаки Львова.

9 мин. Кочергин пристрелялся издали. Первый раз – промах.

8 мин. Бопесу в аут отправил мяч после попытки Зари выйти со своей половины поля.

6 мин. Шина встретил фолом Иванисеню в центре поля.

4 мин. Передача Циганикса на левый фланг в адрес Кочергина оказалась неточной.

2 мин. Отмашка от Цвека в лицо Люльке на левом фланге обороны.

1 мин. Луганчане начали игру со спокойного владения.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сразится против ФК «Львов». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Домашняя игра ставшей второй команды в турнирной таблице УПЛ по итогам прошлого тура оставила неоднозначное впечатление. «Заря» действительно «отскочила» на последних минутах по началу казавшегося невыразительным противостояния с донецким «Олимпиком», но все равно сумела обогнать киевское «Динамо». Теперь же, луганчанам предстоит удержаться на плаву в оставшихся двух играх до деления команд на две шестерки. И первым соперником команды Виктора Скрипника станет ФК «Львов», который уже распрощался с шансами улучшить свою позицию относительно экватора.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Зарей» и ФК «Львов».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 04.03.2020 17:18
    0
    Які всі тут сміливі)
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 04.03.2020 17:13
    -1
    2-1
    Треба виграти...
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 04.03.2020 17:02
    0
    Давай Заря,верни муSSоров на третье место
    Ссылка
    flyber.lg
      flyber.lg, 03.03.2020 14:39
    +4
    Al Zolo, 03.03.2020 14:23
    самый предсказуемый матч-победа луганчан возможно крупная
    Недоверес станет в штрафной 11-ю игроками. Надеюсь победа будет за Зарей. Но легкой победа не будет.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 14:23
    +1
    самый предсказуемый матч-победа луганчан возможно крупная
    Ссылка
    flyber.lg
      flyber.lg, 03.03.2020 14:39
    +4
    Al Zolo, 03.03.2020 14:23
    самый предсказуемый матч-победа луганчан возможно крупная
    Недоверес станет в штрафной 11-ю игроками. Надеюсь победа будет за Зарей. Но легкой победа не будет.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 14:23
    +1
    самый предсказуемый матч-победа луганчан возможно крупная
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 04.03.2020 17:18
    0
    Які всі тут сміливі)
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 04.03.2020 17:02
    0
    Давай Заря,верни муSSоров на третье место
    Ссылка
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