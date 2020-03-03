21-й тур
Мариуполь
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Ворскла
04.03.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.03.2020 11:55
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Мариуполь – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Одной из главных сенсаций прошлого тура национального первенства стала агрессивная игра коллектива Юрия Максимова против действующего чемпиона Украины. «Ворскла» минимально одолела «Шахтер», но даже такой результат не мог позволить полтавчанам покинуть нижнюю половину турнирной таблицы. А вот подопечные Александра Бабича, несмотря на очередное поражение, еще оставляют за собой шансы побороться за лучшие места. Осталось два тура до деления команд на шестерки, и если «Мариуполь» уступит, то потеряет все шансы попасть в верхнюю половину.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Мариуполем» и «Ворсклой».

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Источник — Sport.ua

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