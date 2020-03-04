Украинская Премьер-лига. 21-й тур.



Мариуполь – Ворскла – 0:0



Мариуполь: Гальчук – Муравский, Чоботенко, Яворский — Корниенко, Игнатенко, Чех, Полегенько – Топалов, Мишнев – Кулаков.



Запасные: Поспелов, Тищенко, Федорчук, Горбунов, Танковский, Чурко, Фомин.

Ворскла: Резник – Сапай, Ндиайе, Чеснаков, Пердута – Луизао, Пуцлин, Шехич, Кане – Степанюк, Кулач.



Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)



Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



17 мин. ОПАСНО! Шехич прекрасно подал с правого фланга, но Степанюк решил тянуть одеяло на себя, и ужасным ударом головой лишил возможности Луизао расстрелять чужие ворота!



15 мин. В оффсайд попал Кулаков практически в центре поля.



14 мин. Как-то с опаской бежал Степанюк в глубину правого фланга, вот и не успел к мячу после паса Кулача.



13 мин. Гальчук успел рывком опередить на мяче Степанюка в штрафной при передаче с левого фланга.



12 мин. Резник забрал мяч в руки после подачи Корниенко с левого фланга.



11 мин. Качественная провокация фола со стороны соперника от Кулакова на правом фланге обороны.



9 мин. Пуцлин был вынужден пожарить под натиском соперников, но в конечном итоге мяч пришел в руки Гальчуку.



8 мин. Прорывался Корниенко по левому флангу, но Пердута качественно исполнил подкат.



7 мин. Кане завязал ноги Игнатенко в центре поля неудачным отбором.



6 мин. Перекатывают мяч полтавчане на своей половине поля.



5 мин. Кулаков рухнул на газон в чужой вратарской после прострела Корниенко. Без фола?!



4 мин. Очень агрессивен коллектив Бабича на первых минутах.



2 мин. Против Луизао были нарушены правила во время подачи со штрафного во владения гостей.



1 мин. Альюн не проснулся! И уже привез штрафной перед владениями своей команды, не заметив рывок из-за спины от Кулакова!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» сразится против полтавской «Ворсклы». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 14:00.

Одной из главных сенсаций прошлого тура национального первенства стала агрессивная игра коллектива Юрия Максимова против действующего чемпиона Украины. «Ворскла» минимально одолела «Шахтер», но даже такой результат не мог позволить полтавчанам покинуть нижнюю половину турнирной таблицы. А вот подопечные Александра Бабича, несмотря на очередное поражение, еще оставляют за собой шансы побороться за лучшие места. Осталось два тура до деления команд на шестерки, и если «Мариуполь» уступит, то потеряет все шансы попасть в верхнюю половину.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Мариуполем» и «Ворсклой».