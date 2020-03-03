В среду, 4-го марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Карпаты» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 19.30 по киевскому времени.

Волею календаря «Александрия» второй матч подряд проведет во Львове. На минувших выходных подопечные Шарана в большинстве упустили победу в матче со «Львовом», вторую игру подряд пропустив гол за несколько минут до финального свистка. Одно очко в матчах против «Колоса» и «Львова» - совсем не тот результат, на который рассчитывали александрийцы на старте весенней части сезона. «Карпаты» же усугубили свое и без того сложное положение. После поражения от «Колоса» львовяне продолжают замыкать турнирную таблицу, но отрыв от предпоследней «Ворсклы» увеличился до пяти очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» - «Александрия»