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Ливерпуль
03.03.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Англии

  • 02.03.2020 19:30
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Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 3-го марта, состоится встреча 1/8 финала Кубка Англии, в которой «Челси» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 21:45 по киевскому времени.
 
После сенсационного поражения команды Юргена Клоппа в чемпионате страны «Челси» наверняка надеется повторить подвиг «Уотфорда». Тем более, что скорее всего «Ливерпуль» будет играть составом, далеким от основного. Но «красным», во-первых, нужна реабилитация в глазах болельщиков после разгрома от аутсайдера. Во-вторых, условные резервисты будут из кож вон лезть, чтобы доказать свое право на место в главной команде. Так что нас ожидает матч в лучших английских традициях!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

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