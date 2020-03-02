Во вторник, 3-го марта, состоится встреча 1/8 финала Кубка Англии, в которой «Челси» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 21:45 по киевскому времени.



После сенсационного поражения команды Юргена Клоппа в чемпионате страны «Челси» наверняка надеется повторить подвиг «Уотфорда». Тем более, что скорее всего «Ливерпуль» будет играть составом, далеким от основного. Но «красным», во-первых, нужна реабилитация в глазах болельщиков после разгрома от аутсайдера. Во-вторых, условные резервисты будут из кож вон лезть, чтобы доказать свое право на место в главной команде. Так что нас ожидает матч в лучших английских традициях!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Ливерпуль».