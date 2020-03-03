Кубок Англии. 1/8 финала.

«Челси» – «Ливерпуль» – 2:0



Виллиан (13), Росс Баркли (64).



Фабиньо (61).

«Челси»: Кепа Аррисабалага - Маркос Алонсо, Курт Зума, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта - Росс Баркли, Билли Гилмор, Матео Ковачич (Мэйсон Маунт, 42) - Педро Родригес, Оливье Жиру, Виллиан (Жоржиньо, 51).

Запасные: Вилли Кабальеро, Фикайо Томори, Рис Джеймс, Фаустино Анджорин, Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Миши Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан - Джозеф Гомес, Неко Уильямс, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк - Кертис Джонс, Фабиньо, Адам Лаллана, Такуми Минамино - Садио Мане, Дивок Ориги.

Запасные: Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Педро Чиривелья, Роберто Фирмино, Эндрю Лонерган, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Арбитр: Крис Кавана (Ланкашир, Англия).



67 мин. Какой шанс! Педро из центрального круга убежал один на один, пробил низом - Адриан ногой отбил мяч!



64 мин. ГОООООООЛ! Баркли! Ван Дейк потерял мяч в середине поля, Баркли подхватил и рванул к воротам. Не стал ни с кем делиться и мощно пробил с ходу!



62 мин. Моментище! Маунт со штрафного прямо напротив ворот пробил над стенкой - снова ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей!



61 мин. Фабиньо сбил Маунта неподалеку от штрафной!



59 мин. Маунт навесил со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



57 мин. Фабиньо подал угловой справа - слишком сильно.



54 мин. Ливерпуль владеет мячом, хозяева отошли в оборону.



51 мин. Вместо Виллиана выходит Жоржиньо.



50 мин. Виллиану оказывают помощь в середине поля - получил по ногам.



49 мин. Гости захватили инициативу, Челси пока отбивается.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. После подачи справа Жиру пробил головой - несильно и неточно.



45 мин. Виллиан опасно прострелил справа - ван Дейк выбил мяч.



42 мин. Да, вместо Ковачича вынужден выйти Маунт.



41 мин. Ковачичу оказывают помощь - получил по ногам вблизи своей штрафной. Похоже, нужна замена!



40 мин. Владение мячом - 46:54% в пользу Ливерпуля. Фолят чаще хозяева - 3:2.



38 мин. Робертсон подал угловой справа, Ориги в касание пробил - намного выше ворот.



37 мин. Фабиньо навесил со штрафного справа - вратарь выбил мяч кулаком.



34 мин. Баркли пробил с лёта, но угодил в Ковачича, который к тому же был вне игры.



33 мин. Виллиан подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Баркли добивал в касание - мимо ближней девятки.



31 мин. Ухххх! Мане в штрафной накрутил двоих, пробил - вратарь отбил в сторону! Уильямс добивал в касание - по трибунам.



29 мин. Виллиан оказался в офсайде.



27 мин. Уильямс нанес обводящий удар из-за штрафной - мимо дальней девятки.



26 мин. Ковачич пробил в касание из-за пределов штрафной - кипер накрыл мяч.



25 мин. Лаллана подал угловой справа - мяч выбит.



23 мин. Игра немного успокоилась.



20 мин. Это фантастика!!! Три сэйва подряд от Кепы!!! Причем били соперники метров с семи, но вратарь отбил всё!



18 мин. Моментище! Алонсо пробил со штрафного справа - закрутил мяч над стенкой, но гостей спасла ПЕРЕКЛАДИНА!



15 мин. Хозяева разыграли угловой слева.



13 мин. ГОООООООЛ! Фабиньо из своей штрафной отдал пас точно на Виллиана. А тот пробил практически по центру, но вратарь гостей снова ошибся, отбив мяч в ворота!







11 мин. Что это было? Баркли пальнул издали, и Адриан почему-то лишь ногой отбил мяч перед собой! Защитник подстраховал.



9 мин. Ухххххх! Ориги навесил слева - Мане чуточку не дотянулся до мяча!



7 мин. Опасно! Виллиан подал угловой слева, Аспиликуэта подрезал - мяч пролетел рядом с дальней штангой!



5 мин. Алонсо подключился к атаке левым флангом, но забежал в офсайд.



3 мин. Момент! Гости перехватили мяч, после паса слева Мане принял мяч и пробил низом - Кепа со второй попытки накрыл мяч!



2 мин. Угловой Ливерпуля слева - вратарь поймал мяч.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в красном.







Стадион готов к матчу!





Гости на разминке:





Во вторник, 3-го марта, состоится встреча 1/8 финала Кубка Англии, в которой «Челси» принимает «Ливерпуль». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 21:45 по киевскому времени.



После сенсационного поражения команды Юргена Клоппа в чемпионате страны «Челси» наверняка надеется повторить подвиг «Уотфорда». Тем более, что скорее всего «Ливерпуль» будет играть составом, далеким от основного. Но «красным», во-первых, нужна реабилитация в глазах болельщиков после разгрома от аутсайдера. Во-вторых, условные резервисты будут из кож вон лезть, чтобы доказать свое право на место в главной команде. Так что нас ожидает матч в лучших английских традициях!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Ливерпуль».