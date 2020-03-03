Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 0:0

Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32)

«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд, Фран Соль

Запас: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Назарий Русин

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский, Евгений Задоя, Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко

Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Aлександр Бондаренко, Евгений Морозко, Олег Кожушко, Вадим Милько

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

35 мин. Оффсайд у Де Пены.

32 мин. Емцу за симуляцию у левого угла штрафной Динамо.

31 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.

29 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Волынцу.

28 мин. Шабанов сорвал атаку Колоса в центре поля.

27 мин. Де Пена пробил со штрафного метров с 27-и, и Волынец поймал мяч.

26 мин. Оффсайд у Соля.

24 мин. Дуэлунд нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.

22 мин. Петров сбил Цыганкова возле правого угла штрафной Колоса.

20 мин. Емец протянул мяч к левому углу штрафной Динамо, после чего пробил неточно.

19 мин. Киевляне контролируют мяч.

17 мин. Ориховский прострелил с правого фланга, и Попов выбил мяч на угловой.

15 мин. Неудачная атака Динамо.

12 мин. ОПАСНО! Лысенко из центра штрафной Динамо с разворота пробил рядом со штангой!

12 мин. Шапаренко завалил Лысенко в центре поля.

9 мин. После навеса Караваева Де Пена головой пробил намного выше ворот.

7 мин. После навеса с углового Петров головой пробил несильно, и Бойко поймал мяч.

6 мин. Богданов навесил со штрафного с левого фланга, и Бойко кулаком выбил мяч на угловой.

4 мин. Оффсайд у Колоса.

2 мин. Ильину оказывают медицинскую помощь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 3-го марта, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Для киевского клуба крайний матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу «Динамо» гостило в Днепре и уступило «Днепру-1» со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла «Заря», и «бело-синие» теперь занимают третью позицию. «Колос» после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв «Александрию» и «Карпаты». За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костышина противостояния с вице-чемпионом и чемпионом Украины. В первом круге «Динамо» разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды заканчивали поединок в неполных составах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Колос».