Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Динамо» – «Колос» – 0:0
Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32)
«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд, Фран Соль
Запас: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Назарий Русин
«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский, Евгений Задоя, Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко
Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Aлександр Бондаренко, Евгений Морозко, Олег Кожушко, Вадим Милько
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
НСК «Олимпийский» (Киев)
35 мин. Оффсайд у Де Пены.
32 мин. Емцу за симуляцию у левого угла штрафной Динамо.
31 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.
29 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Волынцу.
28 мин. Шабанов сорвал атаку Колоса в центре поля.
27 мин. Де Пена пробил со штрафного метров с 27-и, и Волынец поймал мяч.
26 мин. Оффсайд у Соля.
24 мин. Дуэлунд нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.
22 мин. Петров сбил Цыганкова возле правого угла штрафной Колоса.
20 мин. Емец протянул мяч к левому углу штрафной Динамо, после чего пробил неточно.
19 мин. Киевляне контролируют мяч.
17 мин. Ориховский прострелил с правого фланга, и Попов выбил мяч на угловой.
15 мин. Неудачная атака Динамо.
12 мин. ОПАСНО! Лысенко из центра штрафной Динамо с разворота пробил рядом со штангой!
12 мин. Шапаренко завалил Лысенко в центре поля.
9 мин. После навеса Караваева Де Пена головой пробил намного выше ворот.
7 мин. После навеса с углового Петров головой пробил несильно, и Бойко поймал мяч.
6 мин. Богданов навесил со штрафного с левого фланга, и Бойко кулаком выбил мяч на угловой.
4 мин. Оффсайд у Колоса.
2 мин. Ильину оказывают медицинскую помощь.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 3-го марта, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.
Для киевского клуба крайний матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу «Динамо» гостило в Днепре и уступило «Днепру-1» со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла «Заря», и «бело-синие» теперь занимают третью позицию. «Колос» после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв «Александрию» и «Карпаты». За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костышина противостояния с вице-чемпионом и чемпионом Украины. В первом круге «Динамо» разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды заканчивали поединок в неполных составах.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Колос».
Источник — Sport.ua
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По типу « вот вы меня критикуете что я одних и тех же ставлю, нате вам всех остальных»
Конечно игроки между собой что чужие из-за такого
Лесик, конечно же это Коля виноват что ты не тренер
Пиздец
Лесик, конечно же это Коля виноват что ты не тренер
Пиздец
могли себе позволить и подготовку на лучших базах, и трансферы серьезные провернуть в межсезонье, и тренера из европейской элиты взять...
По типу « вот вы меня критикуете что я одних и тех же ставлю, нате вам всех остальных»
Конечно игроки между собой что чужие из-за такого
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