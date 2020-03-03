21-й тур
Динамо Киев
0:0
Колос К
'35   ТВ-трансляция: 

Динамо – Колос – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.03.2020 19:44
  • 7188 просмотров
  • 37 комментариев
Динамо – Колос – 0:0. LIVE
© twitter.com/DynamoKyiv

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 0:0

Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32)

«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд, Фран Соль

Запас: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Назарий Русин

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский, Евгений Задоя, Олег Ильин, Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко

Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Aлександр Бондаренко, Евгений Морозко, Олег Кожушко, Вадим Милько

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

35 мин. Оффсайд у Де Пены.

32 мин. Емцу за симуляцию у левого угла штрафной Динамо.

31 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.

29 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Волынцу.

28 мин. Шабанов сорвал атаку Колоса в центре поля.

27 мин. Де Пена пробил со штрафного метров с 27-и, и Волынец поймал мяч.

26 мин. Оффсайд у Соля.

24 мин. Дуэлунд нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.

22 мин. Петров сбил Цыганкова возле правого угла штрафной Колоса.

20 мин. Емец протянул мяч к левому углу штрафной Динамо, после чего пробил неточно.

19 мин. Киевляне контролируют мяч.

17 мин. Ориховский прострелил с правого фланга, и Попов выбил мяч на угловой.

15 мин. Неудачная атака Динамо.

12 мин. ОПАСНО! Лысенко из центра штрафной Динамо с разворота пробил рядом со штангой!

12 мин. Шапаренко завалил Лысенко в центре поля.

9 мин. После навеса Караваева Де Пена головой пробил намного выше ворот.

7 мин. После навеса с углового Петров головой пробил несильно, и Бойко поймал мяч.

6 мин. Богданов навесил со штрафного с левого фланга, и Бойко кулаком выбил мяч на угловой.

4 мин. Оффсайд у Колоса.

2 мин. Ильину оказывают медицинскую помощь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

Во вторник, 3-го марта, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Для киевского клуба крайний матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу «Динамо» гостило в Днепре и уступило «Днепру-1» со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла «Заря», и «бело-синие» теперь занимают третью позицию. «Колос» после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв «Александрию» и «Карпаты». За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костышина противостояния с вице-чемпионом и чемпионом Украины. В первом круге «Динамо» разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды заканчивали поединок в неполных составах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Колос».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:06
    0
    viktor112007, 03.03.2020 20:05
    тю. а чого Шапаренка замінили? не дивлюсь матч, так що хоч напишіть)
    Если кратко , то Лесик решил пойти по пути Хацкевича.
    По типу « вот вы меня критикуете что я одних и тех же ставлю, нате вам всех остальных»
    Конечно игроки между собой что чужие из-за такого
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.03.2020 20:06
    0
    Какая умная и тонкая замена, чувствуется талант тренера
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 20:05
    0
    Лёся отправил Шапу в парикмахерскую: делать причёску и выщипывать брови
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 20:05
    0
    Шапаренко тоже захотел в Китай??????
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 20:05
    0
    тю. а чого Шапаренка замінили? не дивлюсь матч, так що хоч напишіть)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.03.2020 20:05
    0
    Замены в 1 тайме? Миху подменили?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 20:04
    +1
    чесно - давно і щиро вболіваю за Динамо. вже більш як 15 років. але Динамо в останні роки все гірше, і гірше, і гірше. і тепер замість звичного вболівання тобі соромно за те, що залишилось від колись великого клубу
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:04
    0
    отдайте Шапу в Олимпик в аренду и он положит дубль Динамо
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.03.2020 20:03
    +1
    Все, шапаренко в дубль
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:03
    0
    Шапа провел гениальный матч- сыграл провальные 30 минут
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:02
    +3
    Ахахахахааххахаахахаах
    Лесик, конечно же это Коля виноват что ты не тренер
    Пиздец
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 20:02
    -2
    Шото допинговый клюб пока не впечатляет
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 03.03.2020 20:02
    0
    ну видно же невооруженным взглядом что тактика от лёсика опережает время, лет так на 20, ну зачем он мучает ребят, шёл бы тренировать Ювентус, там звёзды, есть шанс что они смогут реализовать задуманное лёсиком
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.03.2020 19:59
    -1
    Испугался он и это вроде как нейтральный комментатор говорит
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 19:59
    -1
    dadaali177188, 03.03.2020 19:53
    прошло только 20 минут игры, а уже видно что VAR мешает лёсику воплотить тактическую задумку, так нельзя - команды не в равных условиях
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:59
    -1
    viktor112007, 03.03.2020 19:56
    надіюсь, Динамо просере 2 місце. а якщо пощастить, то і 3 просере, стане аж 4
    почему может и 5-ое и в еврокубки не попасть может
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 03.03.2020 19:57
    -1
    viktor112007, 03.03.2020 19:56
    надіюсь, Динамо просере 2 місце. а якщо пощастить, то і 3 просере, стане аж 4
    не только ты надеешься!!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 19:56
    0
    надіюсь, Динамо просере 2 місце. а якщо пощастить, то і 3 просере, стане аж 4
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:55
    -1
    Великий Костышин пока делает читателей коспектов Лобановского
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 03.03.2020 19:54
    0
    Ну уж если и Колос не побеждать, то не знаю, нужна ли высшая лига для Динамо.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 03.03.2020 19:48
    +5
    AK_228, 03.03.2020 19:47
    Все нормально, миколенко топ, дэелунн скоро ЗМ получит
    И только ты с вечно молодым так и сосет на объездной
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 03.03.2020 19:36
    +4
    Forever_young_13, 02.03.2020 14:05
    Вот смеху -то будет если Хранитель коммунистических монускриптов просрёт и матч с Колосом.
    підарасів не питають,так що помовч
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:02
    +3
    Ахахахахааххахаахахаах
    Лесик, конечно же это Коля виноват что ты не тренер
    Пиздец
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 19:53
    +2
    Al Zolo, 03.03.2020 19:49
    селяне смотрятся лучше
    ну так.
    могли себе позволить и подготовку на лучших базах, и трансферы серьезные провернуть в межсезонье, и тренера из европейской элиты взять...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 19:49
    +2
    ну что, держится Динамо? удастся отстоять ничью с аграрным грандом?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 03.03.2020 19:19
    +2
    dgurkis, 02.03.2020 15:06
    Берія приде - порядок наведе!
    Если бы ты знал настолько ты долбоеб...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 20:04
    +1
    чесно - давно і щиро вболіваю за Динамо. вже більш як 15 років. але Динамо в останні роки все гірше, і гірше, і гірше. і тепер замість звичного вболівання тобі соромно за те, що залишилось від колись великого клубу
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.03.2020 20:03
    +1
    Все, шапаренко в дубль
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:06
    0
    viktor112007, 03.03.2020 20:05
    тю. а чого Шапаренка замінили? не дивлюсь матч, так що хоч напишіть)
    Если кратко , то Лесик решил пойти по пути Хацкевича.
    По типу « вот вы меня критикуете что я одних и тех же ставлю, нате вам всех остальных»
    Конечно игроки между собой что чужие из-за такого
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.03.2020 20:06
    0
    Какая умная и тонкая замена, чувствуется талант тренера
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 20:05
    0
    Лёся отправил Шапу в парикмахерскую: делать причёску и выщипывать брови
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 20:05
    0
    Шапаренко тоже захотел в Китай??????
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 20:05
    0
    тю. а чого Шапаренка замінили? не дивлюсь матч, так що хоч напишіть)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.03.2020 20:05
    0
    Замены в 1 тайме? Миху подменили?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:04
    0
    отдайте Шапу в Олимпик в аренду и он положит дубль Динамо
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:03
    0
    Шапа провел гениальный матч- сыграл провальные 30 минут
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 03.03.2020 20:02
    0
    ну видно же невооруженным взглядом что тактика от лёсика опережает время, лет так на 20, ну зачем он мучает ребят, шёл бы тренировать Ювентус, там звёзды, есть шанс что они смогут реализовать задуманное лёсиком
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 19:56
    0
    надіюсь, Динамо просере 2 місце. а якщо пощастить, то і 3 просере, стане аж 4
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 03.03.2020 19:54
    0
    Ну уж если и Колос не побеждать, то не знаю, нужна ли высшая лига для Динамо.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 19:52
    0
    Динамо астанавитесь! Из за такой гавно игры я скоро перестану смотреть матчи с вашим участием к сожалению!!!!!!!
    Ссылка
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