Роман ЗОЗУЛЯ: «Жду, когда фаны Райо Вальекано назовут геем»

Украинский форвард – о новых оскорблениях

  • 02.03.2020 01:38
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Роман ЗОЗУЛЯ: «Жду, когда фаны Райо Вальекано назовут геем»
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

30-летний украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Райо Вальекано».

«Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я…

Я не слышал, но мне сказали, что кричали: «Комуннист». Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого», - сказал Зозуля.

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Источник — #FootballHub

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