Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» принимает донецкий «Шахтер».
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Шахтер»: Шевченко – Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Патрик, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.
Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Вакула, Бондаренко, Фернандо, Сикан.
«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлин, Кане, Луизао, Кулач, Степанюк.
Запасные: Ткаченко, Мартиненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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