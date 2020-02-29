26-й тур
Реал Мадрид
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Барселона
01.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура чемпионата Испании

  • 29.02.2020 20:30
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Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Испанские гранды ведут ожесточенную борьбу за победу в чемпионате: перед «Эль-Класико» «Барселона» опережает «Реал» всего на два очка. Мадридский клуб на данный момент переживает спад в игре. «Галактикос» не смогли победить в последних двух встречах национального первенства, а затем последовало домашнее поражение от «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с 8-го ноября прошлого года в Ла Лиге потерпела всего одно поражение. В прошедший мид-уик каталонцы также проводили матч 1/8 финала Лиги чемпионов и в Неаполе сыграли вничью с «Наполи». В первом круге турнира «Реал» и «Барселона» сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

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Источник — Sport.ua

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