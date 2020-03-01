26-й тур
Реал Мадрид
0:0
Барселона
'7   ТВ-трансляция: 

Реал – Барселона – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура чемпионата Испании

  • 01.03.2020 21:49
  • 3190 просмотров
  • 3 комментария
Реал – Барселона – 0:0. LIVE
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Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 0:0

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Винисиус Жуниор, Карим Бензема

Запас: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Лука Модрич, Гарет Бэйл, Мариано

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси

Запас: Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Алекс Кольядо, Иван Ракитич, Мартин Брайтвайт, Ансумане Фати

Арбитр: Матеу Лаос

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

 

7 мин. После отскока Бензема с лёта с линии штрафной пробил выше ворот.

6 мин. Пике заблокировал прострел Винисиуса из угла штрафной.

4 мин. Каталонцы под свист трибун контролируют мяч.

2 мин. Два подряд угловых разыграли галактикос. Без угроз воротам.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

Фан-сектор:

Предматчевая разминка:

Перед матчем можно запастись атрибутикой:

Болельщики потягиваются на трибуны Сантьяго Бернабеу:

Фанаты освистали игроков Барселоны

 

 

  

 

В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Испанские гранды ведут ожесточенную борьбу за победу в чемпионате: перед «Эль-Класико» «Барселона» опережает «Реал» всего на два очка. Мадридский клуб на данный момент переживает спад в игре. «Галактикос» не смогли победить в последних двух встречах национального первенства, а затем последовало домашнее поражение от «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с 8-го ноября прошлого года в Ла Лиге потерпела всего одно поражение. В прошедший мид-уик каталонцы также проводили матч 1/8 финала Лиги чемпионов и в Неаполе сыграли вничью с «Наполи». В первом круге турнира «Реал» и «Барселона» сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 01.03.2020 21:59
    +2
    Барселона! Вперед к победе!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 01.03.2020 21:57
    -3
    Говно це ти!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 01.03.2020 21:55
    +2
    Барсаа, прибей это говно!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 01.03.2020 21:59
    +2
    Барселона! Вперед к победе!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 01.03.2020 21:55
    +2
    Барсаа, прибей это говно!
    Ссылка
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