Чемпионат Испании. 26-й тур.

«Реал» – «Барселона» – 0:0

«Реал»: Тибо Куртуа, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Винисиус Жуниор, Карим Бензема

Запас: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Лукас Васкес, Лука Модрич, Гарет Бэйл, Мариано

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси

Запас: Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Алекс Кольядо, Иван Ракитич, Мартин Брайтвайт, Ансумане Фати

Арбитр: Матеу Лаос

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

7 мин. После отскока Бензема с лёта с линии штрафной пробил выше ворот.

6 мин. Пике заблокировал прострел Винисиуса из угла штрафной.

4 мин. Каталонцы под свист трибун контролируют мяч.

2 мин. Два подряд угловых разыграли галактикос. Без угроз воротам.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Фан-сектор:

Предматчевая разминка:

Перед матчем можно запастись атрибутикой:

Болельщики потягиваются на трибуны Сантьяго Бернабеу:

Фанаты освистали игроков Барселоны

В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцать шестого тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Испанские гранды ведут ожесточенную борьбу за победу в чемпионате: перед «Эль-Класико» «Барселона» опережает «Реал» всего на два очка. Мадридский клуб на данный момент переживает спад в игре. «Галактикос» не смогли победить в последних двух встречах национального первенства, а затем последовало домашнее поражение от «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с 8-го ноября прошлого года в Ла Лиге потерпела всего одно поражение. В прошедший мид-уик каталонцы также проводили матч 1/8 финала Лиги чемпионов и в Неаполе сыграли вничью с «Наполи». В первом круге турнира «Реал» и «Барселона» сыграли в безголевую ничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона».