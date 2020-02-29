Астон Вилла
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Ман Сити
01.03.2020 18:30   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка лиги

  • 29.02.2020 18:22
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Астон Вилла – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 1-го марта, состоится финальная встреча английского Кубка лиги, в которой за трофей поспорят «Астон Вилла» и «Манестер Сити». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:30 по киевскому времени.
 
«Горожане» являются действующим обладателем трофея и имеют шанс выиграть Кубок лиги второй раз подряд. Всего же в клубной истории «Манчестер Сити» есть 6 побед в этом турнире. «Астон Вилла» отстает ненамного: «львы» побеждали в Кубке лиги 5 раз. Но последний раз это случилось еще в сезоне-1995/96. И после той победы официальных трофеев в музее «Астон Виллы» не прибавилось. Так что наверняка команда Дина Смита попытается дать бой подопечным Пепа Гвардиолы!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Астон Вилла» – «Манчестер Сити».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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