Астон Вилла
0:2
Ман Сити
'41   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Манчестер Сити – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка лиги

  • 01.03.2020 18:22
  • 5264 просмотра
  • 3 комментария
Астон Вилла – Манчестер Сити – 0:2. LIVE
© twitter.com

Кубок Английской лиги. Финал.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 0:2

 Серхио Агуэро (20), Родриго Эрнандес (30).

«Астон Вилла»: Эрьян Нюланд - Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Ахмед Эль-Мухамади - Джек Грилиш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази - Мбвана Самата.
Запасные: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Махмуд Хассан, Конор Хурихейн, Хенри Лэнсбери, Кинан Дэвис.

«Манчестер Сити»: Клаудио Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Александр Зинченко - Давид Сильва, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Фернандиньо - Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг.
Запасные: Эдерсон, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Габриэл Жезус.

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Арбитр: Ли Мэйсон (Бостон, Англия).

38 мин. Стерлинг в борьбе с защитником упал в чужой штрафной, но рефери просит продолжать игру.

36 мин. Два кряду угловых горожан - без ударов.

35 мин. Какой шанс! Стерлинг бил наверняка метров с десяти, Гвардиола уже победно вскинул руки - но мяч угодил в защитника!

33 мин. И снова игра успокоилась. Сити уже ничего не нужно, а Астон Вилла просто не может завладеть мячом.

 30 мин. ГОООООООЛ! Всё просто: Гюндоган подал угловой справа, Родриго выпрыгнул выше всех и головой пробил в дальний угол!

29 мин. Агуэро мощно пробил от линии штрафной - защитник бросился под мяч!

26 мин. Уххххх! Фоден принял мяч в штрафной, уложил защитника и пробил в дальний угол - мяч пролетел рядом со штангой!

24 мин. Эль-Гази пробил из-за пределов штрафной - Браво накрыл мяч.

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 33:67% в пользу горожан. Они и фолят чаще - 1:3.

22 мин. Грилиш подавал со штрафного справа - мяч выбит.

 20 мин. ГОООООООЛ! Навес Родриго слева, Фоден головой сбросил мяч назад. А набежавший Агуэро с отскоком от газона пробил мимо вратаря!

18 мин. Зинченко навесил в штрафную - вратарь поймал мяч.

16 мин. Успокоилась игра. Горожане с мячом, но в последние минуты без ударов по воротам.

13 мин. Сити захватил инициативу, Астон Вилла отошла в оборону.

10 мин. Опасно! После навеса справа Стоунс пробил головой - чуть выше перекладины!

9 мин. Горожане разыграли угловой слева. Затем Гюндоган подавал корнер справа - слишком сильно.

8 мин. Зинченко пробил с ходу - рикошет и угловой.

6 мин. Навес с левого фланга атаки Астон Виллы - Зинченко выбил мяч головой.

5 мин. Гюндоган подал угловой слева - мяч выбит.

3 мин. Момент! После навеса справа Эль-Гази прицельно бил головой - мяч упал на сетку ворот!

3 мин. Таргетт подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаком.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Астон Вилла - в бордово-голубых футболках и белых трусах, гости - в черном.

Трофей уже на стадионе:


Раздевалка Астон Виллы:

В воскресенье, 1-го марта, состоится финальная встреча английского Кубка лиги, в которой за трофей поспорят «Астон Вилла» и «Манестер Сити». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:30 по киевскому времени.
 
«Горожане» являются действующим обладателем трофея и имеют шанс выиграть Кубок лиги второй раз подряд. Всего же в клубной истории «Манчестер Сити» есть 6 побед в этом турнире. «Астон Вилла» отстает ненамного: «львы» побеждали в Кубке лиги 5 раз. Но последний раз это случилось еще в сезоне-1995/96. И после той победы официальных трофеев в музее «Астон Виллы» не прибавилось. Так что наверняка команда Дина Смита попытается дать бой подопечным Пепа Гвардиолы!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Астон Вилла» – «Манчестер Сити».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 01.03.2020 19:04
    0
    ihor7003, 01.03.2020 18:55
    Зина в основе! Крутяк!!!!!
    Ох и любит он эти Кубки разбивать!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 01.03.2020 18:55
    +1
    Зина в основе! Крутяк!!!!!
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 01.03.2020 18:43
    0
    Якубу хорошо играет
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 01.03.2020 18:55
    +1
    Зина в основе! Крутяк!!!!!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 01.03.2020 19:04
    0
    ihor7003, 01.03.2020 18:55
    Зина в основе! Крутяк!!!!!
    Ох и любит он эти Кубки разбивать!!!
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 01.03.2020 18:43
    0
    Якубу хорошо играет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности