Кубок Английской лиги. Финал.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 0:2



Серхио Агуэро (20), Родриго Эрнандес (30).

«Астон Вилла»: Эрьян Нюланд - Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Ахмед Эль-Мухамади - Джек Грилиш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази - Мбвана Самата.

Запасные: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Махмуд Хассан, Конор Хурихейн, Хенри Лэнсбери, Кинан Дэвис.

«Манчестер Сити»: Клаудио Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Александр Зинченко - Давид Сильва, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Филип Фоден, Фернандиньо - Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг.

Запасные: Эдерсон, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Габриэл Жезус.

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Арбитр: Ли Мэйсон (Бостон, Англия).



38 мин. Стерлинг в борьбе с защитником упал в чужой штрафной, но рефери просит продолжать игру.



36 мин. Два кряду угловых горожан - без ударов.



35 мин. Какой шанс! Стерлинг бил наверняка метров с десяти, Гвардиола уже победно вскинул руки - но мяч угодил в защитника!



33 мин. И снова игра успокоилась. Сити уже ничего не нужно, а Астон Вилла просто не может завладеть мячом.



30 мин. ГОООООООЛ! Всё просто: Гюндоган подал угловой справа, Родриго выпрыгнул выше всех и головой пробил в дальний угол!



29 мин. Агуэро мощно пробил от линии штрафной - защитник бросился под мяч!



26 мин. Уххххх! Фоден принял мяч в штрафной, уложил защитника и пробил в дальний угол - мяч пролетел рядом со штангой!



24 мин. Эль-Гази пробил из-за пределов штрафной - Браво накрыл мяч.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 33:67% в пользу горожан. Они и фолят чаще - 1:3.



22 мин. Грилиш подавал со штрафного справа - мяч выбит.



20 мин. ГОООООООЛ! Навес Родриго слева, Фоден головой сбросил мяч назад. А набежавший Агуэро с отскоком от газона пробил мимо вратаря!



18 мин. Зинченко навесил в штрафную - вратарь поймал мяч.



16 мин. Успокоилась игра. Горожане с мячом, но в последние минуты без ударов по воротам.



13 мин. Сити захватил инициативу, Астон Вилла отошла в оборону.



10 мин. Опасно! После навеса справа Стоунс пробил головой - чуть выше перекладины!



9 мин. Горожане разыграли угловой слева. Затем Гюндоган подавал корнер справа - слишком сильно.



8 мин. Зинченко пробил с ходу - рикошет и угловой.



6 мин. Навес с левого фланга атаки Астон Виллы - Зинченко выбил мяч головой.



5 мин. Гюндоган подал угловой слева - мяч выбит.



3 мин. Момент! После навеса справа Эль-Гази прицельно бил головой - мяч упал на сетку ворот!



3 мин. Таргетт подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаком.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Астон Вилла - в бордово-голубых футболках и белых трусах, гости - в черном.



Трофей уже на стадионе:





Раздевалка Астон Виллы:



В воскресенье, 1-го марта, состоится финальная встреча английского Кубка лиги, в которой за трофей поспорят «Астон Вилла» и «Манестер Сити». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 18:30 по киевскому времени.



«Горожане» являются действующим обладателем трофея и имеют шанс выиграть Кубок лиги второй раз подряд. Всего же в клубной истории «Манчестер Сити» есть 6 побед в этом турнире. «Астон Вилла» отстает ненамного: «львы» побеждали в Кубке лиги 5 раз. Но последний раз это случилось еще в сезоне-1995/96. И после той победы официальных трофеев в музее «Астон Виллы» не прибавилось. Так что наверняка команда Дина Смита попытается дать бой подопечным Пепа Гвардиолы!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Астон Вилла» – «Манчестер Сити».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА