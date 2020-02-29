В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, начало – в 17:00.
«Горняки» подходят к очередному поединку чемпионата в хорошем настроении. В минувший четверг подопечные Луиша Каштру оформили выход в 1/8 финала Лиги Европы, продемонстрировав характер в Лиссабоне и вырвав ничью у «Бенфики». «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы и отчаянно борется за выживание в элите украинского футбола. После зимней паузы команды стартовали в УПЛ с тяжелых противостояний. Полтавчане в компенсированное время упустили ничью в матче с «Динамо», а донетчане вырвали победу у черниговской «Десны». В первом круге «Шахтер» обыграл полтавскую команду со счетом 4:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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