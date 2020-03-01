Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:0

Руслан Степанюк (30)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Луизао, Владислав Кулач, Руслан Степанюк

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Мартыненко, Владимир Баенко, Наджееб Якубу, Артур, Павел Ребенок, Денис Васин

«Шахтер»: Алексей Шевченко, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано, Майкон, Алан Патрик, Тете, Ромеро Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо

Запас: Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Фернандо, Артем Бондаренко, Владислав Вакула, Даниил Сикан

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

36 мин. Тете сбил Степанюка, пытаясь сорвать атаку Ворсклы.

35 мин. Удар Коноплянки из левого угла штрафной заблокировали защитники.

33 мин. Тете справа ворвался в штрафную Ворсклы, но сделал неточный прострел.

32 мин. Пердута неудачно навесил с правого фланга - мяч улетел за ворота.

30 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Патрик решил финтить в углу своей штрафной и потерял мяч. Скляр справа под углом вышел на ворота и отпасовал Степанюку, который нанес точный удар!

28 мин. Оффсайд у Степанюка.

26 мин. И снова нарушение правил. На этот раз Кулач сфолил на половине поля Шахтера.

24 мин. Хочолава сбил Кулача на половине поля Ворсклы.

23 мин. Степанюк нарушил правила в центре поля.

21 мин. Сиприано нарушил правила возле штрафной Ворсклы.

19 мин. Сиприано прострелил с левого фланга, и защитник выбил мяч на угловой.

17 мин. Кане издали пробил очень неудачно.

16 мин. Оффсайд у Кулача.

15 мин. Неудачная атака Ворсклы.

13 мин. Полтавчане активно начали встречу, но опасных моментов у ворот пока не было.

10 мин. Неудачная атака Ворсклы.

8 мин. Степанюк нарушил правила на левом фланге атаки Ворсклы.

7 мин. Луизао навесил с углового - защитник Шахтера выбил мяч.

4 мин. Пердута нарушил правила на половине поля Шахтера.

2 мин. Марлос сделал слишком сильную передачу по левому флангу на ход Сиприано.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, начало – в 17:00.

«Горняки» подходят к очередному поединку чемпионата в хорошем настроении. В минувший четверг подопечные Луиша Каштру оформили выход в 1/8 финала Лиги Европы, продемонстрировав характер в Лиссабоне и вырвав ничью у «Бенфики». «Ворскла» находится на дне турнирной таблицы и отчаянно борется за выживание в элите украинского футбола. После зимней паузы команды стартовали в УПЛ с тяжелых противостояний. Полтавчане в компенсированное время упустили ничью в матче с «Динамо», а донетчане вырвали победу у черниговской «Десны». В первом круге «Шахтер» обыграл полтавскую команду со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер».