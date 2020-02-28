В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сразится против донецкого «Олимпика». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 14:00.

Первый день весны Украинская Премьер-лига встретит поединком между командами из двух полюсов турнирной таблицы. «Черные коты» в прошлом туре сумели сломить сопротивление «Мариуполя» во втором тайме встречи (2:1), а вот для «олимпийцев» важная с точки зрения турнирного положения игра против ФК «Львов» завершилась минимальным поражением при совершенно несодержательном футболе с обеих сторон (0:1). Дончане не набирали очки в последних четырех встречах, а еще одно поражение подставит под серьезные сомнения их амбиции пробраться в верхнюю половину турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Зарей» и «Олимпиком».