Украинская Премьер-лига. 20-й тур.



Заря – Олимпик – 0:0



Кочергин, 19



Заря: Махарадзе – Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Перович, Кабаев.



Запасные: Василь, Каменюка, Цвек, Цыганикс, Лунев, Хомченовский, Громов.

Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксенз – Вербный – Кравчук, Политыло, Кравченко – Шахаб, Дегтярев.



Запасные: Кичак, Литвин, Завийский, Снуриницын, Балашов, Тейшейра, Чогадзе.



Арбитр: Сергей Бойко (Белгород-Днестровский).



Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



26 мин. Выше ворот запустил мяч Юрченко ударом метров с 30-и.



25 мин. Хотя и выиграл борьбу за мяч Шахаб у Вернидуба у чужой штрафной, но сохранить владение в пределах поля не сумел.



24 мин. Фолом со стороны Кравчука завершилась попытка гостей выйти в атаку через центр поля.



23 мин. Разрушил планы на атаку своей команды Тымчик неточным прострелом с правого фланга.



20 мин. Заря заработала угловой на правом фланге благодаря заблокированному удару Леднева с дальней дистанции, но точной подачи со стандарта так и не последовало.



19 мин. Желтая для Кочергина за срыв рывка Кравченко через центр поля.



17 мин. Вернидуб разрушил контратаку соперников подкатом в центре поля, после чего Кочергин в ответном наступлении забыл пробить по воротам от левого угла вратарской!



15 мин. Кабаев прорвался по левому флангу в штрафную, но не смог точно прострелить в направлении партнеров по команде.



14 мин. Владеет мячом на чужой половине поля Заря. Гости в глубокой обороне.



11 мин. МОМЕНТ! Ох, как махнул мимо мяча ногой сейчас Кочергин, ворвавшись в центр владений соперников при передаче с правого фланга от Тымчика!



9 мин. МОМЕНТ! Крынский сумел парировать мяч после удара Перовича со входа в центральную зону штрафной!



8 мин. Высокая подача Тымчика с правого фланга оказалась неточной.



6 мин. Простая неслаженность в действиях стоила Заре потере мяча у границ чужой штрафной.



4 мин. Леднев простреливал с правого фланга, но мяч встретился с ногой Гришко, после чего Богдан решил пробить сходу – промах.



3 мин. Юрченко загружал мяч на правый фланг атаки, однако Тымчик перестарался в борьбе с защитником.



1 мин. Классно зашла в штрафную соперников через правый фланг луганская команда в своей первой атаке, но плотность игроков была слишком высокой, так что пришлось отойти.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сразится против донецкого «Олимпика». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 14:00.

Первый день весны Украинская Премьер-лига встретит поединком между командами из двух полюсов турнирной таблицы. «Черные коты» в прошлом туре сумели сломить сопротивление «Мариуполя» во втором тайме встречи (2:1), а вот для «олимпийцев» важная с точки зрения турнирного положения игра против ФК «Львов» завершилась минимальным поражением при совершенно несодержательном футболе с обеих сторон (0:1). Дончане не набирали очки в последних четырех встречах, а еще одно поражение подставит под серьезные сомнения их амбиции пробраться в верхнюю половину турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Зарей» и «Олимпиком».