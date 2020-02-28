20-й тур
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Карпаты
29.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.02.2020 13:18
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Колос – Карпаты. Текстовая трансляция матча
© Евгений Кравс

В субботу, 29-го февраля, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Колос» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 17:00.

Львовский коллектив является аутсайдером украинского чемпионата. «Карпаты» не могут победить в национальном первенстве с сентября прошлого года, а в первом после зимней паузы матче «зелено-белые» на своем поле сыграли вничью с «Днепром-1» (1:1). «Колос» неделю назад неожиданно на выезде обыграл «Александрию» (2:1) и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице. В первом круге команда Руслана Костышина во Львове нанесла поражение «Карпатам» со счетом 2:1. В составе ковалевцев голами отметились Евгений Смирный и Александр Волков, а львовяне ответили результативным ударом Егора Назарины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Карпаты».

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Источник — Sport.ua

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