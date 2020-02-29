Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» – «Карпаты» – 2:1

Олег Ильин (11), Кирилл Петров (42) – Артем Козак (79)

Владислав Емец (25) – Александру Бойчук (45), Андро Гиоргадзе (47), Геннадий Пасич (65), Остап Притула (77)

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 80), Павел Ориховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон, 68), Aлександр Бондаренко (Олег Кожушко, 80)

Запас: Антон Яшков, Максим Максименко, Aлександр Черноморец, Владимир Лысенко.

«Карпаты»: Олег Кудрик, Роман Слива (Артём Козак, 46), Тим Халл, Андро Гиоргадзе, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Егор Назарина, Геннадий Пасич, Ростислав Лях, Остап Притула, Александру Бойчук (Кирил Кириленка, 74)

Запас: Антон Каниболоцкий, Алексей Хахлёв, Матар, Юрий Тлумак, Василий Прийма.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Оболонь-Арена» (Киев)

80 мин. Две замены у Колоса. Вместо Богданова на поле вышел Задоя, вместо Бондаренко - Кожушко.

79 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После навеса с углового Козак сыграл на опережение и головой подрезал мяч в ближний угол!

77 мин. Притула пытался сорвать атаку Колоса.

76 мин. И еще один! Теперь Волынец выручил Колос после удара Назарины!

75 мин. МОМЕНТ! Назарина с дальней дистанции пробил рядом со штангой!

74 мин. Замена у Карпат. Вместо Бойчука на поле вышел Кириленка.

73 мин. После навеса с правого фланга Пасич головой пробил несильно в руки голкиперу.

71 мин. После навеса с углового Халл головой пробил в руки Волынцу!

68 мин. МОМЕНТИЩЕ! Ориховский со штрафного метров с 23-х попал в штангу, а Бондаренко на добивании пробил мимо цели!!!

68 мин. Замена у Колоса. Вместо Морозко на поле вышел Вильхамссон.

65 мин. Пасич получил горчичник за предыдущий эпизод.

64 мин. УХ! Пасич на дриблинге ворвался в штрафную и столкнулся с вышедшим Волынцом, пытаясь протолкнуть мяч мим голкипера.

61 мин. Оффсайд у Притулы.

61 мин. Ковалевцы контролируют мяч.

58 мин. Игра идет в центре поля.

55 мин. ОПАСНО! Пасич пробил из-за пределов штрафной, и Волынец в падении отбил мяч!

54 мин. Неудачная атака Колоса.

52 мин. Мартинс неудачно навесил с правого фланга - мяч улетел за ворота.

50 мин. Два угловых подряд подал Богданов - львовяне отбились.

47 мин. Гиоргадзе грубо сыграл в центре поля против Смирного.

46 мин. Замена у Карпат. Вместо Сливы на поле вышел Козак.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Бойчук грубо сыграл в борьбе с Петровым.

42 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Богданов пробил со штрафного от левого угла штрафной - Кудрик отбил мяч перед собой, и Петров на добивании отправил круглый снаряд в ворота!

39 мин. Пасич из хорошей позиции из левого угла штрафной пробил очень неудачно.

38 мин. А теперь Смирный сфолил на половине поля Карпат.

37 мин. Мартинс нарушил правила на половине поля Колоса.

34 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

32 мин. Бойчук прострелил с левого фланга, и Богданов выбил мяч на угловой.

29 мин. Оффсайд у Бондаренко.

27 мин. Ковалёвцы контролируют мяч.

25 мин. Емец грубо сыграл против Мартинса.

23 мин. Бойчук нарушил правила против Волынца в штрафной Колоса.

21 мин. Хозяева поля больше времени владеют мячом.

19 мин. Смирный на правом фланге атаки Колоса выпустил мяч за пределы поля.

17 мин. ОПАСНО! Бойчук навесил с левого фланга, и Халл головой пробил рядом со штангой!

14 мин. Смирный с лёта из правого угла штрафной пробил очень неточно.

11 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После навеса с левого фланга набежавший Ильин опередил Сливу м головой расстрелял ворота!

10 мин. Ильин упал в углу штрафной Карпат, свисток арбитра промолчал.

7 мин. Клец со штрафного с правого фланга навесил в руки Волынцу.

6 мин. Ильин из хорошей позиции из-за пределов штрафной пробил в руки Кудрику.

3 мин. Ильин справа навесил в руки Кудрику.

1 мин. Оффсайд у Бойчука.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 29-го февраля, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Колос» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 17:00.

Львовский коллектив является аутсайдером украинского чемпионата. «Карпаты» не могут победить в национальном первенстве с сентября прошлого года, а в первом после зимней паузы матче «зелено-белые» на своем поле сыграли вничью с «Днепром-1» (1:1). «Колос» неделю назад неожиданно на выезде обыграл «Александрию» (2:1) и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице. В первом круге команда Руслана Костышина во Львове нанесла поражение «Карпатам» со счетом 2:1. В составе ковалевцев голами отметились Евгений Смирный и Александр Волков, а львовяне ответили результативным ударом Егора Назарины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Карпаты».