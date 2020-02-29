20-й тур
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Колос – Карпаты – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.02.2020 16:58
  • 1628 просмотров
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Колос – Карпаты – 0:0. LIVE
© Евгений Кравс

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» – «Карпаты» – 0:0

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ореховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко, Aлександр Бондаренко

Запас: Антон Яшков, Максим Максименко, Aлександр Черноморец, Евгений Задоя, Владимир Лысенко, Олег Кожушко, Арни Вильхамссон

«Карпаты»: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Александру Бойчук, Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Роман Слива, Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула

Запас: Антон Каниболоцкий, Алексей Хахлёв, Матар, Артём Козак, Юрий Тлумак, Василий Прийма, Кирил Кириленка

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Оболонь-Арена» (Киев)

 

10 мин. Ильин упал в углу штрафной Карпат, свисток арбитра промолчал.

7 мин. Клец со штрафного с правого фланга навесил в руки Волынцу.

6 мин. Ильин из хорошей позиции из-за пределов штрафной пробил в руки Кудрику.

3 мин. Ильин справа навесил в руки Кудрику.

1 мин. Оффсайд у Бойчука.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 29-го февраля, состоится поединок двадцатого тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Колос» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 17:00.

Львовский коллектив является аутсайдером украинского чемпионата. «Карпаты» не могут победить в национальном первенстве с сентября прошлого года, а в первом после зимней паузы матче «зелено-белые» на своем поле сыграли вничью с «Днепром-1» (1:1). «Колос» неделю назад неожиданно на выезде обыграл «Александрию» (2:1) и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице. В первом круге команда Руслана Костышина во Львове нанесла поражение «Карпатам» со счетом 2:1. В составе ковалевцев голами отметились Евгений Смирный и Александр Волков, а львовяне ответили результативным ударом Егора Назарины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Карпаты».

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Источник — Sport.ua

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