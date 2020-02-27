Бенфика
3:3
Шахтер Донецк
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Бенфика – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 27.02.2020 22:49
  • 5009 просмотров
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Бенфика – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер Донецк

В четверг, 27-го февраля, проходит ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» принимает донецкий «Шахтер». 

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3

Пицци (9), Рубен Диаш (36) , Рафа Силва (47)– Рубен Диаш (12, автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрик (71)

Видео гола Пицци

Видео автогола Рубена Диаша

Видео гола Рубена Диаша

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Силвы

Видео гола Степаненко

Видео гола Алана Патрика

Лучшие моменты матча Бенфика - Шахтер Донецк
71' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
49' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
47' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
36' ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Бенфика).
12' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Диаш (Бенфика).
9' ГОЛ ! Мяч забил Луиш Пицци (Бенфика).
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Источник — Футбол 1/2/3

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