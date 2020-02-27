Доха. Соболенко и Кузнецова сразятся за выход в финал (обновляется)

В четверг на турнире в Катаре проходят матчи 1/4 финала

  • 27.02.2020 21:35
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Доха. Соболенко и Кузнецова сразятся за выход в финал (обновляется)
© WTA. Гарбинье Мугуруса и Эшли Барти

В четверг, 27 февраля, на турнире серии Премьер 5 в Дохе проходят матчи 1/4 финала.

Первую путевку в финал разыграют Арина Соболенко и Светлана Кузнецова, которые переиграли Чжэн Сайсай и Белинду Бенчич соответственно.

Отметим, что поражение швейцарской теннисистки позволило Элине Свитолиной сохранить седьмое место в рейтинге WTA.

Также в 1/2 финала вышла чешка Петра Квитова, которая на двух тай-брейках обыграла Онс Жабер из Туниса.

Доха. Четвертьфинал

Арина Соболенко (Беларусь) – Сайсай Чжэн (Китай) – 3:6, 7:6(2), 6:3
Светлана Кузнецова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:4, 6:4
Петра Квитова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6(2), 7:6(4)
Эшли Барти (Австралия) – Гарбинье Мугуруса (Испания)

Пары полуфиналов

Барти / Мугуруса – Квитова 
Кузнецова – Соболенко
 

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Источник — Sport.ua

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