Доха. Соболенко и Кузнецова сразятся за выход в финал (обновляется)

В четверг, 27 февраля, на турнире серии Премьер 5 в Дохе проходят матчи 1/4 финала.
Первую путевку в финал разыграют Арина Соболенко и Светлана Кузнецова, которые переиграли Чжэн Сайсай и Белинду Бенчич соответственно.
Отметим, что поражение швейцарской теннисистки позволило Элине Свитолиной сохранить седьмое место в рейтинге WTA.
Также в 1/2 финала вышла чешка Петра Квитова, которая на двух тай-брейках обыграла Онс Жабер из Туниса.
Доха. Четвертьфинал
Арина Соболенко (Беларусь) – Сайсай Чжэн (Китай) – 3:6, 7:6(2), 6:3
Светлана Кузнецова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:4, 6:4
Петра Квитова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6(2), 7:6(4)
Эшли Барти (Австралия) – Гарбинье Мугуруса (Испания)
Пары полуфиналов
Барти / Мугуруса – Квитова
Кузнецова – Соболенко
Источник — Sport.ua
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