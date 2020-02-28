Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 0:0

Александр Назаренко (34)

Виталий Буяльский (6)

«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Алексей Хобленко, Aлександр Назаренко, Алексей Чичиков

Запас: Андрей Клищук, Папа Гуйе, Владислав Шаповал, Лукас Тейлор, Арсений Батагов, Владислав Супряга

«Динамо»: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кедзёра

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

45+2 мин. И снова Монзуль будет смотреть повтор после падения Русина в штрафной днепрян.

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Чичиков из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

42 мин. После навеса Вербича Караваев головой пробил несильно в руки Юрчуку.

41 мин. МОМЕНТИЩЕ! После передачи на ход от Сидорчука Караваев справа ворвался в штрафную и нанес удар в ПЕРЕКЛАДИНУ!

39 мин. Вербич сыграл в стенку с Шепелевым, но пробил очень слабо.

38 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Шабанов с левого фланга навесил в руки Юрчуку.

35 мин. После навеса в штрафную Днепра-1 Вербич головой пробил несильно в руки Юрчуку.

34 мин. Назаренко помешал Бущану быстро ввести мяч в игру.

33 мин. Шабанов нарушил правила на половине поля Днепра-1.

32 мин. Назаренко прострелил из левого угла штрафной, и Попов выбил мяч.

29 мин. Вербич навесил со штрафного с правого фланга, и Попов головой пробил неудачно.

27 мин. После скидки партнера Кравченко из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

26 мин. Сидорчук сделал диагональ в левый угол штрафной Днепра-1, а Миколенко в касание сыграл неудачно.

24 мин. Оффсайд у Караваева.

23 мин. Сидорчук нарушил правила на половине поля Днепра-1.

21 мин. УХ! Русин и Вербич сыграли в стенку, после чего словенец пробил выше ворот!

19 мин. ОПАСНО! Ди Франко пробил метров с 25-ти, и Бущан в падении отбил мяч. Чичиков, к которому отскочил мяч, оказался в оффсайде.

16 мин. Опасно! Русин зацепился за мяч в центре штрафной днепрян и пробил с разворота - Юрчук сыграл надежно!

14 мин. После навеса Кендзеры Юрчук забрал мяч.

12 мин. Неудачная атака Динамо.

10 мин. Затяжная атака Динамо ударом по воротам так и не закончилась.

7 мин. Вакулко слишком сильно навесил с левого фланга.

6 мин. ВОТ И РЕШЕНИЕ! Буяльский сыграл прямой ногой против Вакулко, и после просмотра видеоповтора Монзуль удалила динамовца!

5 мин. Катерина Монзуль решила просмотреть видеоповтор с фолом Буяльского.

4 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Днепра-1.

1 мин. ВОТ ЭТО НАЧАЛО! После обрезки Шепелева Хобленко приблизился к штрафной Динамо и нанес удар - рикошет, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги! А после навеса с угла поля Чичиков пробил немного неточно!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 28-го февраля, двадцатый тур чемпионата Украины откроет поединок, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.

В первом поединке после зимней паузы киевляне одержали очень непростую победу над полтавской «Ворсклой». Успех «бело-синим» принес эффектный гол, автором которого стал Беньямин Вербич в компенсированное время. Днепряне начинали вторую часть чемпионата во Львове и сыграли вничью с «Карпатами» со счетом 1:1. Команда Дмитрия Михайленко пытается зацепиться за шестую позицию. От намеченной цели «Днепр-1» отделяют всего четыре очка, но выполнить задачу будет очень непросто, ведь после встречи с «Динамо» днепрян ждет противостояние с «Шахтером». В первом круге киевляне на своем поле обыграли соперников со счетом 2:0 (голы забили Вербич и Цыганков).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».