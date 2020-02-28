20-й тур
Днепр-1
0:0
Динамо Киев
перерыв   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Динамо – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.02.2020 18:58
  • 9456 просмотров
  • 73 комментария
Днепр-1 – Динамо – 0:0. LIVE
© dynamo.kiev.ua

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 0:0

Александр Назаренко (34)

Виталий Буяльский (6)

«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Алексей Хобленко, Aлександр Назаренко, Алексей Чичиков

Запас: Андрей Клищук, Папа Гуйе, Владислав Шаповал, Лукас Тейлор, Арсений Батагов, Владислав Супряга

«Динамо»: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кедзёра

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

 

45+2 мин. И снова Монзуль будет смотреть повтор после падения Русина в штрафной днепрян.

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Чичиков из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

42 мин. После навеса Вербича Караваев головой пробил несильно в руки Юрчуку.

41 мин. МОМЕНТИЩЕ! После передачи на ход от Сидорчука Караваев справа ворвался в штрафную и нанес удар в ПЕРЕКЛАДИНУ!

39 мин. Вербич сыграл в стенку с Шепелевым, но пробил очень слабо.

38 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Шабанов с левого фланга навесил в руки Юрчуку.

35 мин. После навеса в штрафную Днепра-1 Вербич головой пробил несильно в руки Юрчуку.

34 мин. Назаренко помешал Бущану быстро ввести мяч в игру.

33 мин. Шабанов нарушил правила на половине поля Днепра-1.

32 мин. Назаренко прострелил из левого угла штрафной, и Попов выбил мяч.

29 мин. Вербич навесил со штрафного с правого фланга, и Попов головой пробил неудачно.

27 мин. После скидки партнера Кравченко из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

26 мин. Сидорчук сделал диагональ в левый угол штрафной Днепра-1, а Миколенко в касание сыграл неудачно.

24 мин. Оффсайд у Караваева.

23 мин. Сидорчук нарушил правила на половине поля Днепра-1.

21 мин. УХ! Русин и Вербич сыграли в стенку, после чего словенец пробил выше ворот!

19 мин. ОПАСНО! Ди Франко пробил метров с 25-ти, и Бущан в падении отбил мяч. Чичиков, к которому отскочил мяч, оказался в оффсайде.

16 мин. Опасно! Русин зацепился за мяч в центре штрафной днепрян и пробил с разворота - Юрчук сыграл надежно!

14 мин. После навеса Кендзеры Юрчук забрал мяч.

12 мин. Неудачная атака Динамо.

10 мин. Затяжная атака Динамо ударом по воротам так и не закончилась.

7 мин. Вакулко слишком сильно навесил с левого фланга.

6 мин. ВОТ И РЕШЕНИЕ! Буяльский сыграл прямой ногой против Вакулко, и после просмотра видеоповтора Монзуль удалила динамовца!

5 мин. Катерина Монзуль решила просмотреть видеоповтор с фолом Буяльского.

4 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Днепра-1.

1 мин. ВОТ ЭТО НАЧАЛО! После обрезки Шепелева Хобленко приблизился к штрафной Динамо и нанес удар - рикошет, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги! А после навеса с угла поля Чичиков пробил немного неточно!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В пятницу, 28-го февраля, двадцатый тур чемпионата Украины откроет поединок, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.

В первом поединке после зимней паузы киевляне одержали очень непростую победу над полтавской «Ворсклой». Успех «бело-синим» принес эффектный гол, автором которого стал Беньямин Вербич в компенсированное время. Днепряне начинали вторую часть чемпионата во Львове и сыграли вничью с «Карпатами» со счетом 1:1. Команда Дмитрия Михайленко пытается зацепиться за шестую позицию. От намеченной цели «Днепр-1» отделяют всего четыре очка, но выполнить задачу будет очень непросто, ведь после встречи с «Динамо» днепрян ждет противостояние с «Шахтером». В первом круге киевляне на своем поле обыграли соперников со счетом 2:0 (голы забили Вербич и Цыганков).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:50
    0
    молодець суддя
    пенальті
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.02.2020 19:50
    0
    Виктор Иванов, 28.02.2020 19:46
    Ты не пердишь? Я редко, и старым себя не считаю. Всё работает по мужской части. А у тебя уже на пол-шестого? Ну каждому своё, сынок.
    Точны, ты старик номанд. Его тип общения. Шо с тем ником случилось, яйце опущенный во время евромайдана?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.02.2020 19:49
    0
    Виктор Иванов, 28.02.2020 19:44
    Значит Привоз и 2-е мая(( Ненавижу Одессу и друзей там нет .
    Тебе с твоим ЗАПОРом вообще заткнуться. А у Одессы дураков друзей нима ...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 19:49
    0
    боже, ну яка там симуляція у Русина? цій козі окуляри точно треба
    Ссылка
    Дима Семещенко
    online
      Дима Семещенко, 28.02.2020 19:49
    0
    Женя Матийчук, 28.02.2020 19:44
    не має різниці який був умисл футболіста.
    якщо пряма нога є, гра небезпечна дорівнює червона картка.
    всі футболісти знають що такі дії караються червоною тому так грати на моють.
    Подскажи мне хотя бы три эпизода с прямой ногой и красная. Обычно дают жолтую карточку, не припоминаю красных,получается накладка это тоже красная, там же тоже прямая нога идёт.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.02.2020 19:49
    0
    Женя Матийчук, 28.02.2020 19:19
    небезпечна гра прямою ногою це апріорі червона. всі це знають
    Ой пылеголовые через тур так играют. И хоть одного удалили прямой красной? Тут вой начинается. если пылеголовым с Копанки вторую желтую дают за такие фолы.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.02.2020 19:48
    -1
    Какое позорище, Буяльский и столичный клуб. Ничья будет наградой
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:48
    +2
    суддю явно "зарядили" проти ДК
    Русину впаяла жовту ні за що
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 28.02.2020 19:48
    0
    Бедро в бедро...
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.02.2020 19:47
    0
    Doctor_Losev, 28.02.2020 19:45
    Щас спою
    .
    .
    .
    Славься, родной «Шахтер»!
    Никогда не изменит тебе
    Небо футбольных звезд,
    Где горит, как Млечный путь,
    Свет твоих надежд.
    Припев (2 раза):
    Для тебя, «Шахтер», зеленые поля,
    Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя,
    Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль.
    Пусть тебе в чужих сияет городах
    И хранит от поражений навсегда
    Яркая футбольная звезд а а а аааа!!!
    Та да, строчка про сияет в чужих городах сработала. Теперь бомжуют, гудки тупые
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.02.2020 19:47
    0
    Doctor_Losev, 28.02.2020 19:45
    Щас спою
    .
    .
    .
    Славься, родной «Шахтер»!
    Никогда не изменит тебе
    Небо футбольных звезд,
    Где горит, как Млечный путь,
    Свет твоих надежд.
    Припев (2 раза):
    Для тебя, «Шахтер», зеленые поля,
    Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя,
    Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль.
    Пусть тебе в чужих сияет городах
    И хранит от поражений навсегда
    Яркая футбольная звезд а а а аааа!!!
    Та да, строчка про сияет в чужих городах сработала. Теперь бомжуют, гудки тупые
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 28.02.2020 19:46
    0
    Александр Шевченко, 28.02.2020 19:43
    Ты это старый пердун, фапальчщик на совок номанд? Это ты, пердуняра старая))
    Ты не пердишь? Я редко, и старым себя не считаю. Всё работает по мужской части. А у тебя уже на пол-шестого? Ну каждому своё, сынок.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 19:45
    -1
    Вербіч подобається. удар поки не йде, але старається і паше, створює моменти
    Ссылка
    Doctor_Losev
      Doctor_Losev, 28.02.2020 19:45
    0
    Щас спою
    .
    .
    .
    Славься, родной «Шахтер»!
    Никогда не изменит тебе
    Небо футбольных звезд,
    Где горит, как Млечный путь,
    Свет твоих надежд.
    Припев (2 раза):
    Для тебя, «Шахтер», зеленые поля,
    Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя,
    Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль.
    Пусть тебе в чужих сияет городах
    И хранит от поражений навсегда
    Яркая футбольная звезд а а а аааа!!!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 28.02.2020 19:44
    -2
    stopor2016, 28.02.2020 19:42
    Ми з Одеси.
    Значит Привоз и 2-е мая(( Ненавижу Одессу и друзей там нет .
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:44
    +1
    Дима Семещенко, 28.02.2020 19:40
    Может я не такой специалист в правилах как ты, но знаю что прямая красная доётся за нарушение с умыслом травмы. Это грубый подкат сзади с поднятой ногой. Но не могу утверждать по этому эпизоду, так как не видел.
    не має різниці який був умисл футболіста.
    якщо пряма нога є, гра небезпечна дорівнює червона картка.
    всі футболісти знають що такі дії караються червоною тому так грати на моють.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.02.2020 19:43
    -3
    Виктор Иванов, 28.02.2020 19:41
    Металлург из Запорожья. А ты?
    Ты это старый пердун, фапальчщик на совок номанд? Это ты, пердуняра старая))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.02.2020 19:42
    0
    Виктор Иванов, 28.02.2020 19:41
    Металлург из Запорожья. А ты?
    Ми з Одеси.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.02.2020 19:41
    -1
    Женя Матийчук, 28.02.2020 19:39
    ти не компетентний у футбольних правилах.
    краще радійся своій думці сам з собою.
    Ти просто тупий , а в футболі повне зеро.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 28.02.2020 19:41
    -1
    stopor2016, 28.02.2020 19:39
    А ты кто такое , прокурор Луценко ?
    Металлург из Запорожья. А ты?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:10
    +4
    шанси тепер урівнянні
    все одно дк мае вигравати
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:12
    +3
    Slavanacii, 28.02.2020 19:11
    Чому ? Рішення цілком справедливе....Буяльський пацану ледь ногу надвоє не зломав
    справедливе. вибачаюсь, одразу не помітив але на повторі все стало ясно.
    пряма нога дорінюе червона картка
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:48
    +2
    суддю явно "зарядили" проти ДК
    Русину впаяла жовту ні за що
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:33
    +2
    stopor2016, 28.02.2020 19:26
    Я забув , що термін пряма з історії. Кому повилазило - вважайте що пряма , хоч була під кутом 15 градусів до ноги з Дніпра.
    для особо одаренних пояснюю:
    ФУТБОЛЬНИЙ термін (а не математичний чи будь який інший) "пряма нога" - це небезпечна гра коли футболіст іде в мяч або в суперника випрямленою нижньою кінцівкою. Як правило такі дії караються червоною карткою і входять до списку найгрубіших порушень на футбольному полі.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.02.2020 19:32
    +2
    stopor2016, 28.02.2020 19:26
    Воно ще й тикає , сопля зелена ...
    своє "ви" залиш(те) для свого клубу джентльменів.
    а спілкування в неті допускає звертання на "ти". тут усі рівні - усі ніки
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:14
    +2
    Al Zolo, 28.02.2020 19:13
    по игре киевляне уровня второй 6-ки-занимают явно не свое место
    тоді дніпро 1 взагалі колектив першоі ліги а не вищоі
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 28.02.2020 19:11
    +2
    Женя Матийчук, 28.02.2020 19:07
    дибілка суддя
    Чому ? Рішення цілком справедливе....Буяльський пацану ледь ногу надвоє не зломав
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:44
    +1
    Дима Семещенко, 28.02.2020 19:40
    Может я не такой специалист в правилах как ты, но знаю что прямая красная доётся за нарушение с умыслом травмы. Это грубый подкат сзади с поднятой ногой. Но не могу утверждать по этому эпизоду, так как не видел.
    не має різниці який був умисл футболіста.
    якщо пряма нога є, гра небезпечна дорівнює червона картка.
    всі футболісти знають що такі дії караються червоною тому так грати на моють.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 19:26
    +1
    Защитники Днепра только имитируют отбор, в атаке вообще куда либо бьют, можно смело на ДК ставить, Днепр сливает
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.02.2020 19:26
    +1
    то я с Сидорчуком перепутал
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:23
    +1
    stopor2016, 28.02.2020 19:21
    Пряма нога тоді , коли вона практично перпендикулярно до "кривої" суперника.
    ти не на уроці геометріі
    це футбол. нога була пряма, гра дуже небезпечна що не дозволяеться робити і всі футболісти це знають. червона картка.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.02.2020 19:17
    +1
    если мне не изменяет склероз, это не первый "подвиг" Буяльского в этом сезоне?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 19:15
    +1
    Динамо может и выиграть, Днепр и не старается особо, могут слить
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:15
    +1
    шось мені підказує що червоні картки будуть ще
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.02.2020 19:14
    +1
    dgurkis, 28.02.2020 19:08
    Одну суку выгнали!
    Так Катьку таки вигнали ? А коли ?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:08
    +1
    але да червона. пряма нога
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.02.2020 19:05
    +1
    Ану Днепруха, дай им в ухо! Хея-Хея-Дотого!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 19:50
    0
    молодець суддя
    пенальті
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.02.2020 19:50
    0
    Виктор Иванов, 28.02.2020 19:46
    Ты не пердишь? Я редко, и старым себя не считаю. Всё работает по мужской части. А у тебя уже на пол-шестого? Ну каждому своё, сынок.
    Точны, ты старик номанд. Его тип общения. Шо с тем ником случилось, яйце опущенный во время евромайдана?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.02.2020 19:49
    0
    Виктор Иванов, 28.02.2020 19:44
    Значит Привоз и 2-е мая(( Ненавижу Одессу и друзей там нет .
    Тебе с твоим ЗАПОРом вообще заткнуться. А у Одессы дураков друзей нима ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности