Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Днепр-1» – «Динамо» – 0:0
Александр Назаренко (34)
Виталий Буяльский (6)
«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Алексей Хобленко, Aлександр Назаренко, Алексей Чичиков
Запас: Андрей Клищук, Папа Гуйе, Владислав Шаповал, Лукас Тейлор, Арсений Батагов, Владислав Супряга
«Динамо»: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кедзёра
Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)
45+2 мин. И снова Монзуль будет смотреть повтор после падения Русина в штрафной днепрян.
45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.
44 мин. Чичиков из-за пределов штрафной пробил выше ворот.
42 мин. После навеса Вербича Караваев головой пробил несильно в руки Юрчуку.
41 мин. МОМЕНТИЩЕ! После передачи на ход от Сидорчука Караваев справа ворвался в штрафную и нанес удар в ПЕРЕКЛАДИНУ!
39 мин. Вербич сыграл в стенку с Шепелевым, но пробил очень слабо.
38 мин. Игра идет в центре поля.
36 мин. Шабанов с левого фланга навесил в руки Юрчуку.
35 мин. После навеса в штрафную Днепра-1 Вербич головой пробил несильно в руки Юрчуку.
34 мин. Назаренко помешал Бущану быстро ввести мяч в игру.
33 мин. Шабанов нарушил правила на половине поля Днепра-1.
32 мин. Назаренко прострелил из левого угла штрафной, и Попов выбил мяч.
29 мин. Вербич навесил со штрафного с правого фланга, и Попов головой пробил неудачно.
27 мин. После скидки партнера Кравченко из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.
26 мин. Сидорчук сделал диагональ в левый угол штрафной Днепра-1, а Миколенко в касание сыграл неудачно.
24 мин. Оффсайд у Караваева.
23 мин. Сидорчук нарушил правила на половине поля Днепра-1.
21 мин. УХ! Русин и Вербич сыграли в стенку, после чего словенец пробил выше ворот!
19 мин. ОПАСНО! Ди Франко пробил метров с 25-ти, и Бущан в падении отбил мяч. Чичиков, к которому отскочил мяч, оказался в оффсайде.
16 мин. Опасно! Русин зацепился за мяч в центре штрафной днепрян и пробил с разворота - Юрчук сыграл надежно!
14 мин. После навеса Кендзеры Юрчук забрал мяч.
12 мин. Неудачная атака Динамо.
10 мин. Затяжная атака Динамо ударом по воротам так и не закончилась.
7 мин. Вакулко слишком сильно навесил с левого фланга.
6 мин. ВОТ И РЕШЕНИЕ! Буяльский сыграл прямой ногой против Вакулко, и после просмотра видеоповтора Монзуль удалила динамовца!
5 мин. Катерина Монзуль решила просмотреть видеоповтор с фолом Буяльского.
4 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Днепра-1.
1 мин. ВОТ ЭТО НАЧАЛО! После обрезки Шепелева Хобленко приблизился к штрафной Динамо и нанес удар - рикошет, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги! А после навеса с угла поля Чичиков пробил немного неточно!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В пятницу, 28-го февраля, двадцатый тур чемпионата Украины откроет поединок, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.
В первом поединке после зимней паузы киевляне одержали очень непростую победу над полтавской «Ворсклой». Успех «бело-синим» принес эффектный гол, автором которого стал Беньямин Вербич в компенсированное время. Днепряне начинали вторую часть чемпионата во Львове и сыграли вничью с «Карпатами» со счетом 1:1. Команда Дмитрия Михайленко пытается зацепиться за шестую позицию. От намеченной цели «Днепр-1» отделяют всего четыре очка, но выполнить задачу будет очень непросто, ведь после встречи с «Динамо» днепрян ждет противостояние с «Шахтером». В первом круге киевляне на своем поле обыграли соперников со счетом 2:0 (голы забили Вербич и Цыганков).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
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пенальті
якщо пряма нога є, гра небезпечна дорівнює червона картка.
всі футболісти знають що такі дії караються червоною тому так грати на моють.
Русину впаяла жовту ні за що
.
.
.
Славься, родной «Шахтер»!
Никогда не изменит тебе
Небо футбольных звезд,
Где горит, как Млечный путь,
Свет твоих надежд.
Припев (2 раза):
Для тебя, «Шахтер», зеленые поля,
Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя,
Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль.
Пусть тебе в чужих сияет городах
И хранит от поражений навсегда
Яркая футбольная звезд а а а аааа!!!
.
.
.
Славься, родной «Шахтер»!
Никогда не изменит тебе
Небо футбольных звезд,
Где горит, как Млечный путь,
Свет твоих надежд.
Припев (2 раза):
Для тебя, «Шахтер», зеленые поля,
Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя,
Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль.
Пусть тебе в чужих сияет городах
И хранит от поражений навсегда
Яркая футбольная звезд а а а аааа!!!
.
.
.
Славься, родной «Шахтер»!
Никогда не изменит тебе
Небо футбольных звезд,
Где горит, как Млечный путь,
Свет твоих надежд.
Припев (2 раза):
Для тебя, «Шахтер», зеленые поля,
Для тебя, «Шахтер», навсегда судьба моя,
Для тебя, «Шахтер», любви моей медаль.
Пусть тебе в чужих сияет городах
И хранит от поражений навсегда
Яркая футбольная звезд а а а аааа!!!
якщо пряма нога є, гра небезпечна дорівнює червона картка.
всі футболісти знають що такі дії караються червоною тому так грати на моють.
краще радійся своій думці сам з собою.
все одно дк мае вигравати
пряма нога дорінюе червона картка
Русину впаяла жовту ні за що
ФУТБОЛЬНИЙ термін (а не математичний чи будь який інший) "пряма нога" - це небезпечна гра коли футболіст іде в мяч або в суперника випрямленою нижньою кінцівкою. Як правило такі дії караються червоною карткою і входять до списку найгрубіших порушень на футбольному полі.
а спілкування в неті допускає звертання на "ти". тут усі рівні - усі ніки
якщо пряма нога є, гра небезпечна дорівнює червона картка.
всі футболісти знають що такі дії караються червоною тому так грати на моють.
це футбол. нога була пряма, гра дуже небезпечна що не дозволяеться робити і всі футболісти це знають. червона картка.
пенальті
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