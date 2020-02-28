В субботу, 29-го февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Львов» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 14.00 по киевскому времени.

«Львов» и «Александрия» с разным успехом стартовали в весенней части сезона. Львовяне одержали очень важную выездную победу над «Олимпиком» и уже на 6 очков оторвались от своих земляков из «Карпат», находящихся на последнем месте турнирной таблицы. А вот команда Шарана потерпела сенсационное домашнее поражение от «Колоса», чем ухудшила свои шансы в борьбе за медали чемпионата, в то время как главные конкуренты александрийцев, «Динамо» и «Заря», одержали победы.В матче первого круга «Александрия» уверенно обыграла «Львов», забив по голу в каждом из таймов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Александрия».