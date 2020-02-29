20-й тур
Львов
0:0
Александрия
'7   ТВ-трансляция: 

Львов — Александрия — 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.02.2020 13:59
  • 1033 просмотра
  • 1 комментарий
Львов — Александрия — 0:0. LIVE
© ФК Александрия

Украинская Премьер-лига. 20-й тур

«Львов» - «Александрия» - 0:0

«Львов»: Сарнавский, Ренан, Татарков, Богунов, Борзенко, Приймак, Братков, Бопесу, Гончар, Сабино, Алваро

Запас: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковелли, Велвес

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Запорожан, Лучкевич, Ситало, Шендрик, Гречишкин, Банада, Вантух, Мишенко, Дубра

Запас: Панькив, Гордиенко, Стецьков, Протасов, Третьяков, Бухал, Грицук

Арбитр: Анатолий Абдула

Стадион: «Украина»

3 мин. Несколько сумбурно проходит игра на первых минутах.

1 мин. Александрия неожиданно уступила на своем поле Колосу, но сегодня у команды Шарана намного лучше кадровая ситуация, только на победу должна играть команда, претендующая на место в тройке.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 29-го февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Львов» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 14.00 по киевскому времени.

«Львов» и «Александрия» с разным успехом стартовали в весенней части сезона. Львовяне одержали очень важную выездную победу над «Олимпиком» и уже на 6 очков оторвались от своих земляков из «Карпат», находящихся на последнем месте турнирной таблицы. А вот команда Шарана потерпела сенсационное домашнее поражение от «Колоса», чем ухудшила свои шансы в борьбе за медали чемпионата, в то время как главные конкуренты александрийцев, «Динамо» и «Заря», одержали победы.В матче первого круга «Александрия» уверенно обыграла «Львов», забив по голу в каждом из таймов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Александрия».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Omen
      Omen, 29.02.2020 14:05
    0
    ПФК Олександрiя наша гордiсть та надiя!!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 29.02.2020 14:05
    0
    ПФК Олександрiя наша гордiсть та надiя!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности