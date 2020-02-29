Украинская Премьер-лига. 20-й тур

«Львов» - «Александрия» - 0:0

«Львов»: Сарнавский, Ренан, Татарков, Богунов, Борзенко, Приймак, Братков, Бопесу, Гончар, Сабино, Алваро

Запас: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковелли, Велвес

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Запорожан, Лучкевич, Ситало, Шендрик, Гречишкин, Банада, Вантух, Мишенко, Дубра

Запас: Панькив, Гордиенко, Стецьков, Протасов, Третьяков, Бухал, Грицук

Арбитр: Анатолий Абдула

Стадион: «Украина»

3 мин. Несколько сумбурно проходит игра на первых минутах.

1 мин. Александрия неожиданно уступила на своем поле Колосу, но сегодня у команды Шарана намного лучше кадровая ситуация, только на победу должна играть команда, претендующая на место в тройке.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 29-го февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Львов» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 14.00 по киевскому времени.

«Львов» и «Александрия» с разным успехом стартовали в весенней части сезона. Львовяне одержали очень важную выездную победу над «Олимпиком» и уже на 6 очков оторвались от своих земляков из «Карпат», находящихся на последнем месте турнирной таблицы. А вот команда Шарана потерпела сенсационное домашнее поражение от «Колоса», чем ухудшила свои шансы в борьбе за медали чемпионата, в то время как главные конкуренты александрийцев, «Динамо» и «Заря», одержали победы.В матче первого круга «Александрия» уверенно обыграла «Львов», забив по голу в каждом из таймов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Александрия».