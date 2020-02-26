Лион – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 26 февраля «Лион» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома принимает «Ювентус». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
«Лион»: Лопес – Денайер, Марсело, Фернандо Марсаль – Дюбуа, Тузар, Ауар, Корне – Экамби, Террье, Мусса Дембеле
«Ювентус»: Щенсны – Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Данило – Пьянич, Бентанкур, Рэмзи – Роналду, Дибала, Куадрадо
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Тузар, 31-я минута
Лучшие моменты матча Лион - Ювентус
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Люка Тусар (Лион).
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Источник — Sport.ua
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