Гент
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Рома
27.02.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Гент – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 26.02.2020 19:16
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Гент – Рома. Текстовая трансляция матча

В четверг, 27-го февраля, состоится ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы, в которой «Гент» принимает «Рому». Поединок пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 19:55 по киевскому времени.
 
Первый поединок соперников в Риме завершился минимальной победой хозяев. Судьбу той встречи решил ранний гол Карлеса Переса. Однако счет 1:0 – довольно скользкий. И у бельгийской команды остаются шансы на продолжение борьбы в турнире, тем более, что играть-то она будет дома! Хотя наверняка «волки» рассчитывают на выход в 1/8 и без боя сдаваться не намерены.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Рома».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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