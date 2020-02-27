Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч – 1:0 в пользу «Ромы»).

«Гент» – «Рома» – 1:1



Джонатан Дэвид (25) - Джастин Клюйверт (29).



Роман Безус (28) - Жордан Верету (42).

«Гент»: Томас Камински - Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес - Роман Безус, Свен Кумс, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ - Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр.

Запасные: Колин Косеманс, Бруно Годо, Микаэль Лустиг, Андерсон Ньянгбо, Георгий Чакветадзе, Сулайман Маррех, Георгий Квилитая.

«Рома»: Пау Лопес - Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Александар Коларов, Крис Смоллинг - Бриан Кристанте, Жордан Верету, Генрих Мхитарян - Карлес Сайоль, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.

Запасные: Даниэл Фузато, Федерико Фасио, Давиде Сантон, Мерт Четин, Гонсало Вильяр дель Фрайле, Дженгиз Ундер, Никола Калинич.

Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания).



45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Оджиджа-Офоэ навесил со штрафного, Депуатр пробил - мимо.



42 мин. Дэвид по флангу убегал от Верету, и тот вынужден был сбивать канадца. Жордан пропустит следующий матч!



41 мин. У Безуса зафиксировали офсайд.



40 мин. Угловой Гента справа, Пластун пробил головой - неточно.



39 мин. Навес хозяев со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаком.



36 мин. Коларов подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаками, но недалеко. Смоллинг скинул головой, Джеко попытался перебросить мяч через вратаря, но не попал в ворота!



34 мин. Оджиджа-Офоэ пробил с ходу - неточно.



31 мин. Опасно! Дэвид принял мяч в штрафной и пробил с разворота - рядом с дальней штангой!



29 мин. ГОООООООЛ! Мхитарян запустил в штрафную Клюйверта, тот убежал от защитников и пробил под дальнюю штангу!



28 мин. Безус хватал за руку убегавшего Мхитаряна и таки свалил Генриха в середине поля.



25 мин. ГОООООООЛ! Безус навесил справа, Дэвид просочился между двумя защитниками и в касание пробил мимо голкипера!



23 мин. Ухххххх! Пожар в штрафной Ромы, несколько навесов и попыток пробить - защитник стоят стеной! Завершал всё это Безус выстрелом от линии штрафной - Джеко бросился под мяч!



21 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



18 мин. Вот так стильно выглядит наставник римской команды Паулу Фонсека:





16 мин. Игра переместилась в середину поля.



13 мин. Кумс оказался в положении вне игры.



13 мин. Оджиджа-Офоэ подал угловой справа, Безус сбросил головой - в сторону от ворот.



11 мин. Коларов забежал в офсайд.



9 мин. Верету подавал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



8 мин. Теперь Безус бил в касание из пределов штрафной - в защитника.



7 мин. Безус с ходу пробил от линии штрафной в дальний угол - вратарь накрыл мяч!



4 мин. Гент отодвинул игру от своих ворот и сам принялся искать пути к воротам соперника.



1 мин. Моментище! Коларов мощно пробил с ходу в дальний угол - ШТАНГА спасает хозяев!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.



Гости на разминке:





Стадион постепенно заполняется:





В четверг, 27-го февраля, состоится ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы, в которой «Гент» принимает «Рому». Поединок пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 19:55 по киевскому времени.



Первый поединок соперников в Риме завершился минимальной победой хозяев. Судьбу той встречи решил ранний гол Карлеса Переса. Однако счет 1:0 – довольно скользкий. И у бельгийской команды остаются шансы на продолжение борьбы в турнире, тем более, что играть-то она будет дома! Хотя наверняка «волки» рассчитывают на выход в 1/8 и без боя сдаваться не намерены.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Рома».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

