Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч – 1:0 в пользу «Ромы»).
«Гент» – «Рома» – 1:1
Джонатан Дэвид (25) - Джастин Клюйверт (29).
Роман Безус (28) - Жордан Верету (42).
«Гент»: Томас Камински - Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес - Роман Безус, Свен Кумс, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ - Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр.
Запасные: Колин Косеманс, Бруно Годо, Микаэль Лустиг, Андерсон Ньянгбо, Георгий Чакветадзе, Сулайман Маррех, Георгий Квилитая.
«Рома»: Пау Лопес - Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Александар Коларов, Крис Смоллинг - Бриан Кристанте, Жордан Верету, Генрих Мхитарян - Карлес Сайоль, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.
Запасные: Даниэл Фузато, Федерико Фасио, Давиде Сантон, Мерт Четин, Гонсало Вильяр дель Фрайле, Дженгиз Ундер, Никола Калинич.
Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания).
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
43 мин. Оджиджа-Офоэ навесил со штрафного, Депуатр пробил - мимо.
42 мин. Дэвид по флангу убегал от Верету, и тот вынужден был сбивать канадца. Жордан пропустит следующий матч!
41 мин. У Безуса зафиксировали офсайд.
40 мин. Угловой Гента справа, Пластун пробил головой - неточно.
39 мин. Навес хозяев со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаком.
36 мин. Коларов подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаками, но недалеко. Смоллинг скинул головой, Джеко попытался перебросить мяч через вратаря, но не попал в ворота!
34 мин. Оджиджа-Офоэ пробил с ходу - неточно.
31 мин. Опасно! Дэвид принял мяч в штрафной и пробил с разворота - рядом с дальней штангой!
29 мин. ГОООООООЛ! Мхитарян запустил в штрафную Клюйверта, тот убежал от защитников и пробил под дальнюю штангу!
28 мин. Безус хватал за руку убегавшего Мхитаряна и таки свалил Генриха в середине поля.
25 мин. ГОООООООЛ! Безус навесил справа, Дэвид просочился между двумя защитниками и в касание пробил мимо голкипера!
23 мин. Ухххххх! Пожар в штрафной Ромы, несколько навесов и попыток пробить - защитник стоят стеной! Завершал всё это Безус выстрелом от линии штрафной - Джеко бросился под мяч!
21 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
18 мин. Вот так стильно выглядит наставник римской команды Паулу Фонсека:
16 мин. Игра переместилась в середину поля.
13 мин. Кумс оказался в положении вне игры.
13 мин. Оджиджа-Офоэ подал угловой справа, Безус сбросил головой - в сторону от ворот.
11 мин. Коларов забежал в офсайд.
9 мин. Верету подавал угловой слева - защитник выбил мяч головой.
8 мин. Теперь Безус бил в касание из пределов штрафной - в защитника.
7 мин. Безус с ходу пробил от линии штрафной в дальний угол - вратарь накрыл мяч!
4 мин. Гент отодвинул игру от своих ворот и сам принялся искать пути к воротам соперника.
1 мин. Моментище! Коларов мощно пробил с ходу в дальний угол - ШТАНГА спасает хозяев!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.
Гости на разминке:
Стадион постепенно заполняется:
В четверг, 27-го февраля, состоится ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы, в которой «Гент» принимает «Рому». Поединок пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 19:55 по киевскому времени.
Первый поединок соперников в Риме завершился минимальной победой хозяев. Судьбу той встречи решил ранний гол Карлеса Переса. Однако счет 1:0 – довольно скользкий. И у бельгийской команды остаются шансы на продолжение борьбы в турнире, тем более, что играть-то она будет дома! Хотя наверняка «волки» рассчитывают на выход в 1/8 и без боя сдаваться не намерены.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Рома».
Источник — Sport.ua
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