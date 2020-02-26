Бенфика
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Шахтер Донецк
27.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 26.02.2020 15:20
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Бенфика – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/FCShakhtar. Луиш Каштру

В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, он, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведет ожесточенную борьбу за завоевание титула.

В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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