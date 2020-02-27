Бенфика
1:1
Шахтер Донецк
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Бенфика – Шахтер – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 27.02.2020 21:56
  • 18143 просмотра
  • 53 комментария
Бенфика – Шахтер – 1:1. LIVE
© twitter.com/FCShakhtar. Луиш Каштру

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).

«Бенфика» – «Шахтер» – 1:1

Пицци (9) – Рубен Диаш (12, автогол)

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Шикинью, Диего Соуза, Пицци, Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Томаш Тавареш, Томаш Тавареш, Ферру

Запас: Миле Свилар, Франко Серви, Харис Сеферович, Флорентину, Нуну Тавареш, Жота, Карлос Винисиус

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораэс, Ромеро Марлос, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо

Запас: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Тете, Евгений Коноплянка, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

 

26 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

23 мин. После навеса с углового Соуза из хорошей позиции пробил неудачно!

22 мин. После прострела в штрафную Шахтера Матвиенко выбил мяч на угловой.

20 мин. После хитрого заброса от Мораеса Исмаили справа ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в ближний!

18 мин. Соуза нарушил правила возле штрафной Шахтера.

17 мин. Орлы контролируют мяч.

14 мин. ДА! ЭТО ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ! VAR подтвердил правомерность взятия ворот!

12 мин. После заброса от Антонио Додо справа ворвался в штрафную и сделал прострел - мяч от Диаша, который боролся с Мораесом, залетел в ворота!

9 мин. ГОЛ! 1:0! Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную Шахтера и технично отправил мяч в дальний угол!

7 мин. Опасно! После навеса с углового мяч отскочил к Таарабту, который нанес удар - Исмаили успел подставить ногу!

6 мин. Соуза от левого угла штрафной пробил несильно в руки Пятову.

6 мин. Исмаили прострелил с левого фланга, но Мораес не успел к мячу.

4 мин. Хозяева поля взяли мяч под контроль в начале поединка.

2 мин. Первый угловой в матче разыграли лиссабонцы.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол.

Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведут ожесточенную борьбу за завоевание титула.

В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 27.02.2020 22:26
    -1
    Вот смотришь на эти финты от игроков Шахты и задаёшься вопросом к трансфермаркету: а там ли команда стоит 330 млн. евро???(Шахта стоит 150 млн.)
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:26
    0
    коментатор репчик толкає в ефірі:
    "вони не помітили цієї втрати
    і продовжили атакувати"
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 27.02.2020 22:24
    0
    Матвиенко решил все-таки забить Шахтеру? Сколько брака, ужас
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:23
    0
    Мораес класно зіграв, могли вже перемагати
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:23
    0
    я болельщик ДК но в еврокубках за любую укр команду болею
    не понимаю как можно по другому
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:22
    0
    щас шахта еще пару тройку голов заколотит
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 22:22
    0
    пока Бенфика в нокдауне
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 27.02.2020 22:22
    +2
    пусть киевские минусуют-что им ущербным осталось-сегодня Вольфсбург показал уровень ДК а до этого чудом отскочили от Ворсклы
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:22
    0
    исмаили в штангу
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 27.02.2020 22:20
    0
    Василий Лавренюк, 27.02.2020 22:11
    Болбат мертвий труп..Замість зустрічати гравця він утік
    Так він і не зявлявся....Ти що там дивишся друже ?)))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:20
    -5
    буде норм повтор - і ви переконаєтесь що там поза грою
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:19
    0
    viktor112007, 27.02.2020 22:18
    придурки, які мінусують - я вболіваю за Шахту в еврокубках. як і за всі інші наші укр. клуби. але там був офсайд
    ты прям из люди икс! глаза локаторы
    а точнее человек вар
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:19
    0
    viktor112007, 27.02.2020 22:18
    придурки, які мінусують - я вболіваю за Шахту в еврокубках. як і за всі інші наші укр. клуби. але там був офсайд
    ты прям из люди икс! глаза локаторы
    а точнее человек вар
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.02.2020 22:19
    0
    viktor112007, 27.02.2020 22:18
    придурки, які мінусують - я вболіваю за Шахту в еврокубках. як і за всі інші наші укр. клуби. але там був офсайд
    Ты идиот?! Вар не видел, судьи тоже, зато ты один все увидел
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 22:19
    -1
    Omen, 27.02.2020 22:15
    Что там, чаечки не долго ликовали? ))
    не долго,пока ты навозный жук не приполз
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.02.2020 22:18
    0
    Omen, 27.02.2020 22:15
    Что там, чаечки не долго ликовали? ))
    Чаечки обосрали сами себя
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:18
    -6
    придурки, які мінусують - я вболіваю за Шахту в еврокубках. як і за всі інші наші укр. клуби. але там був офсайд
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:17
    -1
    бенфика сильно увлекается атакой
    кроти еще не раз подловят на контрах
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:16
    -11
    ахах, Додо ж поза грою був. невже зарахували?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 27.02.2020 22:15
    +3
    Что там, чаечки не долго ликовали? ))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.02.2020 21:57
    +4
    Zport., 27.02.2020 21:53
    Ебатb кротов ебатb!!!!!
    суслик тупорылый, спи уже
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 27.02.2020 22:15
    +3
    Что там, чаечки не долго ликовали? ))
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 27.02.2020 22:15
    +3
    Василий Лавренюк, 27.02.2020 22:11
    Болбат мертвий труп..Замість зустрічати гравця він утік
    Извиняюсь, а где ты Болбата увидел?
    Ссылка
    андрій кулик
    online
    андрій кулик, 27.02.2020 22:08
    +3
    Напевне буде Позор!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 27.02.2020 22:22
    +2
    пусть киевские минусуют-что им ущербным осталось-сегодня Вольфсбург показал уровень ДК а до этого чудом отскочили от Ворсклы
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 27.02.2020 22:09
    +2
    Вот и п*здец. Накаркали некоторые упыри, это Португалия!
    Ссылка
    андрій кулик
    online
    андрій кулик, 27.02.2020 22:09
    +2
    Як дітей
    Ссылка
    андрій кулик
    online
    андрій кулик, 27.02.2020 22:08
    +2
    Шахта труп!!!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 21:40
    +2
    шахтар виграє сьогодні
    Ссылка
    Demon
      Demon, 27.02.2020 22:15
    +1
    Веселое начало!!!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 27.02.2020 22:12
    +1
    дайте кто-нибудь ссылку на трансляцию, ахметов весь интернет побанил
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 27.02.2020 22:11
    +1
    Не удивлён. Бенфика дома это огонь! Боюсь ничего хорошего Шахту не ждёт, если так легко пропускают
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 27.02.2020 22:08
    +1
    andreypoltava234, 27.02.2020 22:03
    минимальная победа ахметова или ничья....проход колорадос...не видно шансов у Бенфики, к сожалению...
    Ты недооцениваешь Бенфику, они уже имели 2 супер момента
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 27.02.2020 22:06
    +1
    От мабуть шкода що Коваленка немає...В першому матчі гідно зіграв. Ну дає Бог Антоніо не гірше зіграє. А Шахтарю тільки удачі !
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:26
    0
    коментатор репчик толкає в ефірі:
    "вони не помітили цієї втрати
    і продовжили атакувати"
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 27.02.2020 22:24
    0
    Матвиенко решил все-таки забить Шахтеру? Сколько брака, ужас
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.02.2020 22:23
    0
    Мораес класно зіграв, могли вже перемагати
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:23
    0
    я болельщик ДК но в еврокубках за любую укр команду болею
    не понимаю как можно по другому
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 27.02.2020 22:22
    0
    щас шахта еще пару тройку голов заколотит
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 27.02.2020 22:22
    0
    пока Бенфика в нокдауне
    Ссылка
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