Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).

«Бенфика» – «Шахтер» – 1:1

Пицци (9) – Рубен Диаш (12, автогол)

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Шикинью, Диего Соуза, Пицци, Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Томаш Тавареш, Томаш Тавареш, Ферру

Запас: Миле Свилар, Франко Серви, Харис Сеферович, Флорентину, Нуну Тавареш, Жота, Карлос Винисиус

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораэс, Ромеро Марлос, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо

Запас: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Тете, Евгений Коноплянка, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

26 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

23 мин. После навеса с углового Соуза из хорошей позиции пробил неудачно!

22 мин. После прострела в штрафную Шахтера Матвиенко выбил мяч на угловой.

20 мин. После хитрого заброса от Мораеса Исмаили справа ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в ближний!

18 мин. Соуза нарушил правила возле штрафной Шахтера.

17 мин. Орлы контролируют мяч.

14 мин. ДА! ЭТО ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ! VAR подтвердил правомерность взятия ворот!

12 мин. После заброса от Антонио Додо справа ворвался в штрафную и сделал прострел - мяч от Диаша, который боролся с Мораесом, залетел в ворота!

9 мин. ГОЛ! 1:0! Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную Шахтера и технично отправил мяч в дальний угол!

7 мин. Опасно! После навеса с углового мяч отскочил к Таарабту, который нанес удар - Исмаили успел подставить ногу!

6 мин. Соуза от левого угла штрафной пробил несильно в руки Пятову.

6 мин. Исмаили прострелил с левого фланга, но Мораес не успел к мячу.

4 мин. Хозяева поля взяли мяч под контроль в начале поединка.

2 мин. Первый угловой в матче разыграли лиссабонцы.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол.

Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведут ожесточенную борьбу за завоевание титула.

В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».