Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый матч - 1:2).
«Бенфика» – «Шахтер» – 1:1
Пицци (9) – Рубен Диаш (12, автогол)
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Шикинью, Диего Соуза, Пицци, Рафа Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Томаш Тавареш, Томаш Тавареш, Ферру
Запас: Миле Свилар, Франко Серви, Харис Сеферович, Флорентину, Нуну Тавареш, Жота, Карлос Винисиус
«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораэс, Ромеро Марлос, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо
Запас: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Тете, Евгений Коноплянка, Майкон, Сергей Болбат, Фернандо
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Стадион «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
26 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.
23 мин. После навеса с углового Соуза из хорошей позиции пробил неудачно!
22 мин. После прострела в штрафную Шахтера Матвиенко выбил мяч на угловой.
20 мин. После хитрого заброса от Мораеса Исмаили справа ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в ближний!
18 мин. Соуза нарушил правила возле штрафной Шахтера.
17 мин. Орлы контролируют мяч.
14 мин. ДА! ЭТО ГООООООООООООООООООООООЛЛЛ! VAR подтвердил правомерность взятия ворот!
12 мин. После заброса от Антонио Додо справа ворвался в штрафную и сделал прострел - мяч от Диаша, который боролся с Мораесом, залетел в ворота!
9 мин. ГОЛ! 1:0! Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную Шахтера и технично отправил мяч в дальний угол!
7 мин. Опасно! После навеса с углового мяч отскочил к Таарабту, который нанес удар - Исмаили успел подставить ногу!
6 мин. Соуза от левого угла штрафной пробил несильно в руки Пятову.
6 мин. Исмаили прострелил с левого фланга, но Мораес не успел к мячу.
4 мин. Хозяева поля взяли мяч под контроль в начале поединка.
2 мин. Первый угловой в матче разыграли лиссабонцы.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В четверг, 27-го февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция на телеканале Футбол.
Неделю назад в Харькове «горняки» одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1. После встречи на ОСК «Металлист» обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. «Шахтер» забил решающий гол в компенсированное время матча с «Десной», а «Бенфика» в выездном поединке справилась с «Жил Висенте». «Орлы» возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличии от «Шахтера», который имеет солидный очковой перевес над конкурентами, ведут ожесточенную борьбу за завоевание титула.
В Лиссабон делегация донецкого клуба отправилась во вторник. Будем надеяться, что «горняки» сумеют удачно выступить на стадионе «Да Луш» и завоюют путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Шахтер».
Источник — Sport.ua
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"вони не помітили цієї втрати
і продовжили атакувати"
не понимаю как можно по другому
а точнее человек вар
а точнее человек вар
кроти еще не раз подловят на контрах
"вони не помітили цієї втрати
і продовжили атакувати"
не понимаю как можно по другому
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