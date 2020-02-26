Челси – Бавария – 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» разгромно уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
«Челси» – «Бавария» – 0:3
Серж Гнабри (51; 54), Роберт Левандовски (76).
Маркос Алонсо (83).
Жоржиньо (49) - Тьяго Алькантара (45+1), Йозуа Киммих (58).
«Челси»: Вилли Кабальеро - Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (Педро Родригес, 73), Маркос Алонсо, Рис Джеймс - Росс Баркли (Виллиан, 61), Матео Ковачич, Жоржиньо, Мэйсон Маунт - Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 61).
«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Серж Гнабри (Корентин Толиссо, 85), Тьяго Алькантара (Леон Горецка, 90), Альфонсо Дэвис - Кингсли Коман (Филиппе Коутиньо, 66), Томас Мюллер, Роберт Левандовски.
Лучшие моменты первого тайма
Видео первого гола Гнабри
Видео второго гола Гнабри
Sport.ua проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бавария».
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
Источник — Sport.ua
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