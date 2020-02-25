Наполи – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 25 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
«Наполи»: Оспина – Марио Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Манолас – Демме, Фабиан Руис, Зьелиньски – Инсинье, Мертенс, Кальехон
«Барселона»: Тер Штеген – Семеду, Пике, Юмтити, Жуниор Фирпо – Ракитич, Бускетс, Де Йонг, Видаль – Месси, Гризманн
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Мертенс, 30-я минута:
Лучшие моменты матча Наполи - Барселона
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.