Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0

Иско (60)

Федерико Вальверде (48), Лука Модрич (54) – Бенжамен Менди (29)

«Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Иско, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор

Запас: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Марсело, Лукас Васкес, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Лука Йович

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Николас Отаменди, Кайл Уокер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт (Фернандиньо, 33), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Рияд Марез

Запас: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Филип Фоден, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

73 мин. Замена у Манчестер Сити. Вместо Бернарду на поле вышел Стерлинг.

73 мин. Бензема нарушил правила в центре поля.

71 мин. Карвахаль справа ворвался в штрафную Сити, но передача на Бензема не прошла!

69 мин. Неудачная атака Реала.

66 мин. Вальверде с правого фланга прострелил в руки Эдерсону.

64 мин. Карвахаль заблокировал удар Де Брюйне из-за пределов штрафной.

63 мин. Гости контролируют мяч.

60 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛЛ!!! 1:0!!! Гости потеряли мяч на своей половине поля, Винисиус на скорости ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Иско, который точно пробил мимо голкипера!

57 мин. ОПАСНООО!!! Марез оказался на убойной позиции в правом углу штрафной и нанес удар в дальний угол - Куртуа в прыжке отбил мяч!

56 мин. Марез пробил в ближний угол из правого угла штрафной, и Куртуа отбил мяч!

55 мин. Винисиус слева ворвался в штрафную Сити, но далеко отпустил мяч.

54 мин. Модрич грубо сыграл против Мареза.

50 мин. Де Брюйне разогнал контратаку Сити, добежал до штрафной Реала и отдал направо Марезу, который обводящим ударом не попал в дальний угол!

48 мин. Вальверде схватил за плечо оппонента.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с углового ошибся Куртуа, переправив мяч на ногу Бернарду. Полузащитник Сити пробил, и мяч, попав в Рамоса, направился к линии ворот, но сферу остановил Каземиро!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. Вальверде оказывают медицинскую помощь за пределами поля.

41 мин. Неудачная атака Сити.

38 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Вальверде нарушил правила в штрафной Сити.

33 мин. Вынужденная замена у Манчестер Сити. Вместо Лапорта на поле вышел Фернандиньо.

30 мин. МОМЕНТИЩЕ! После навеса с левого фланга Бензема головой пробил в противоход Эдерсону, и голкипер сумел среагировать. Едва не сыграл на добивании Винисиус, который промахнулся по мячу!

29 мин. Менди сбил Модрича и не сыграет в ответном поединке.

28 мин. УХ! После скидки на ход от Мареза Де Брюйне из левого угла штрафной пробил неточно!

25 мин. Винисиус в штрафной Сити нарушил правила против Мареза, который решил сам вывести мяч из опасной зоны.

24 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

21 мин. МОМЕЕЕНТ! Жезус слева ворвался в штрафную, подработал мяч и нанес удар - Куртуа в падении отбил!

19 мин. Осторожно играют команды. Трибуны Сантьяго Бернабеу начинают посвистывать.

16 мин. Варан из-за пределов штрафной пробил неточно.

15 мин. Галактикос больше контролируют мяч в эти минуты.

13 мин. Винисиус от левого угла штрафной навесил на Бензема, но Лапорт перехватил мяч.

10 мин. Иско сделал длинный заброс по левому флангу на ход Винисиусу, но Уокер сыграл надежно.

8 мин. Вальверде нарушил правила в центре поля.

6 мин. Команды не спешат обострять игру у ворот, сконцентрировавшись на контроле мяча.

3 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

1 мин. Карвахаль заблокировал удар Бернарду из угла штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 26-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне преследуют неприятности. Чемпионство командой Хосепа Гвардиолы практически проиграно еще до наступления весны: от Ливерпуля, возглавляющего турнирную таблицу АПЛ, «горожан» отделяют 22 очка. Кроме того, УЕФА отстранил манчестерский клуб от Лиги чемпионов на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей. «Реал» в своем национальном первенстве ведет ожесточенную борьбу за титул. В крайнем туре Ла Лиги «галактикос» потеряли важные очки, уступив с минимальным счетом «Леванте». На официальном уровне соперники встречались четыре раза, и «Манчестер Сити» еще не обыгрывал «Королевский клуб». Команды противостояли друг другу в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2011/2012, а также в полуфинале главного клубного евротурнира сезона 2015/2016.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».