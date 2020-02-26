Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.



«Лион» – «Ювентус» – 1:0



Лука Тусар (31).



Марсело (28), Максвелл Корне (61).

«Лион»: Антони Лопеш - Фернандо Марсал, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа - Уссем Ауа, Лука Тусар, Бруно Гимарайнс - Максвелл Корне, Карл Токо Экамби (Мартен Терье, 66), Мусса Дембеле.Мартен Терье

Запасные: Чиприан Тэтэрушану, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Максанс Какере, Тьяго Мендес, , Бертран Траоре.



«Ювентус»: Войцех Щенсны - Маттейс де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи - Адриен Рабьо, Миралем Пьянич (Аарон Рэмси, 62), Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо (Гонсало Игуаин, 70) - Пауло Дибала, Криштиану Роналду.

Запасные: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески, Гонсало Игуаин.



Стадион: «Стад де Люмьер» (Лион, Франция).



Арбитр: Невадо Родригес (Бадахос, Испания).



75 мин. Данило выстрелил издали - неточно.



73 мин. Игроки Лиона сбивают темп и откровенно тянут время.



70 мин. Вместо Куадрадо вышел Игуаин.



69 мин. Опасно! После прострела слева Дибала пробил в касание - рядом с ближней штангой!



68 мин. На данный момент владение мячом - 40:60% в пользу Ювентуса. Фолят чаще хозяева: 12:5.



66 мин. Вместо Токо-Экамби игру продолжит Терье.



65 мин. Сандро сильно пробил издали - в защитника.



62 мин. Рэмси меняет Пьянича.



61 мин. Корне наказан желтой за подножку Дибале в середине поля.



59 мин. Роналду забежал в офсайд.



58 мин. Две подряд подачи Сандро слева - защитники на месте.



56 мин. Гости выполнини навес со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



54 мин. Корне подал угловой справа - де Лигт выбил мяч перебинтованной головой.



53 мин. Пьянич со штрафного слева пробил в стенку.



50 мин. Ауа разыграл угловой слева.



47 мин. Навес гостей справа - в аут на противоположном фланге.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+5 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+3 мин. Бруно пробил с ходу - в руки Щенсны.



45+1 мин. Роналду со штрафного пробил в стенку.



44 мин. Уххххх! Токо-Экамби можно пробил от линии штрафной - чуть выше перекладины!



41 мин. Какой шанс! Токо-Экамби перехватил мяч, влетел в штрафную и пробил - мимо ближней девятки!



40 мин. Угловой Лиона справа ударом по воротам не завершился.



39 мин. После навеса справа Рабьо пытался пробить головой, но послал мяч мимо дальнего угла.



38 мин. Две подряд подачи хозяев: первую выбил кулаками вратарь, вторую вынес защитник.



35 мин. Роналду ворвался в штрафную и нанес обводящий удар - мимо дальней штанги.



34 мин. Дембеле с ходу нанес мощный удар - мимо.



31 мин. ГОООООООЛ! Ауа слева ворвался в штрафную вдоль линии ворот и отдал пас на линию вратарской. А там Тусар в касание расстрелял ворота!







30 мин. Де Лигту разбили голову: Сандро фактически наступил ему шипами на голову в чужой штрафной! Врачи останавливают кровь, к тому же ему нужно сменить футболку.







28 мин. Марсело рукой отмахнулся от Дибвалы в середине поля и попал ему рукой по лицу.



27 мин. Сандро решился на сверхдальний удар с ходу - по трибунам.



26 мин. На данный момент владение мячом - 43:57% в пользу Юве. А по ударам лидируют хозяева - 4:0.



24 мин. Угловой Лиона справа - защитник выбил мяч головой. Марсал в касание добивал - по трибунам.



23 мин. Навес хозяев справа - де Лигт головой выбил мяч.



21 мин. Моментище! Ауа подал угловой слева, Токо Экамби подрезал мяч головой с угла вратарской - ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей!



18 мин. По-прежнему без моментов и без ударов проходит игра.



15 мин. Пьянич навесил со штрафного справа - защитник выбил мяч головой. Дибала подал угловой слева - и снова хозяева выигрывают воздух.



14 мин. Роналду сбили неподалеку от штрафной.



12 мин. Много мелких фолов, неточных передач. И совсем нет острых моментов.



9 мин. Рваный темп, команды поочередно владеют мячом.



6 мин. Корне оказывают помощь в середине поля.



4 мин. Опасно! Роналду навесил слева - никто не замкнул, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!





Примерные схемы команд:





Раздевалка хозяев:





В среду, 26-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Лион» принимает туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Лионе на поле стадиона «Стад де Люмьер», начало в 22:00 по киевскому времени.



Групповой этап команды провели по-разному. «Лиону» хватило всего лишь 8-ми очков, чтобы финишировать вторым. А вот «Ювентус» потерял очки только в первом туре (2:2 с «Атлетико»), после чего выиграл оставшиеся 5 матчей. И в чемпионатах оба клуба показывают разные результаты: «Старая Синьора» лидирует в Серии А, тогда как «Лион» всего лишь на 7-й строчке. Но плей-офф Лиги чемпионов – совсем иное дело, и наверняка хозяева дадут бой именитым гостям.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лион» – «Ювентус».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

