Стаховский уступил в квалификации челленджера во Франции

Первая ракетка Украины Сегрей Стаховский проиграл во втором раунде квалификации хардового челленджера во французском По.

Украинец уступил россиянину Теймуразу Габашвили (6:7, 2:6).

Отметим, что Стаховский также заявился на турнир в парном разряде, где сыграет в паре с французом Эллиотом Беншери.

Напомним, что Стаховский вошел в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса с Китайским Тайбэем.