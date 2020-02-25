Челси
0:2
Бавария
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Челси – Бавария – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 21:55
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Челси – Бавария – 0:2. LIVE
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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Челси» – «Бавария» – 0:2

 Серж Гнабри (51; 54).

 Жоржиньо (49) - Тьяго Алькантара (45+1), Йозуа Киммих (58).

«Челси»: Вилли Кабальеро - Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Рис Джеймс - Росс Баркли, Матео Ковачич, Жоржиньо, Мэйсон Маунт - Оливье Жиру.
Запасные: Кепа Аррисабалага, Курт Зума, Эмерсон, Билли Гилмор, Тэмми Абрахам, Виллиан, Педро Родригес.

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Серж Гнабри, Тьяго Алькантара, Альфонсо Дэвис - Кингсли Коман, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.
Запасные: Свен Ульрайх, Лукас-Франсуа Эрнандес, Альваро Одриосола, Филиппе Коутиньо, Леон Горецка, Корентин Толиссо, Джошуа Зиркзее.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Арбитр: Клеман Турпен (Улинс, Франция).

59 мин. После навеса слева Гнабри пробил в касание - выше ворот!

 58 мин. Желтая Киммиху - похоже, за разговоры.

58 мин. Коман опасно подавал слева - Левандовски чуточку не дотянулся до мяча!

57 мин. Хозяева обескуражены, у них ничего не получается.

 54 мин. ГОООООООЛ! Дежавю! Нойер из своей штрафной выбил мяч к центральной линии, Левандовски и Гнабри вдвоем прошли всю оборону, и Роберт снова отдал пас в центр штрафной а Серж в касание пробил мимо вратаря!

 51 мин. ГОООООООЛ! Комбинация Баварии началась из центрального круга. Гнабри получил мяч, продвинулся к штрафной и отдал на Левандовского. Тот вернул в район 11-метровой отметки, и набежваший Гнабри в касание переправил мяч в сетку!

 49 мин. Жоржиньо получил горчичник за разговоры.

48 мин. Маунт забежал в офсайд.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+1 мин. Баркли рванул в контратаку, и его сбил Алькантара - это желтая!

45+1 мин. Киммих подал угловой слева - кипер выбил мяч кулаками.

44 мин. Угловой Челси справа, Алонсо пробил головой - неточно.

43 мин. Киммих навесил со штрафного справа - мяч от головы защитника прилетел в руки вратарю. В ответной атаке Алонсо пробил с ходу в дальний угол - Нойер в прыжке отбил мяч!

42 мин. Алонсо врезал по ногам Коману на фланге возле штрафной.

39 мин. Джеймс навесил со штрафного слева - слишком высоко. Будет удар от ворот.

38 мин. Маунта сбили на фланге, неподалеку от штрафной.

35 мин. Моментище! После навеса слева Мюллер пробил головой, находясь спиной к воротам - ПЕРЕКЛАДИНА спасает Челси!

34 мин. Опасно! Нойер неудачно выбил мяч, хозяева запустили в штрафную Маунта, тот прострелил с угла вратарской - никто не сумел замкнуть!

32 мин. Гости продолжают владеть инициативой.

29 мин. Какой шанс! Мюллер с ходу нанес обводящий удар - мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!

29 мин. Угловой Баварии слева - защитник выбил мяч головой.

28 мин. И снова момент! Левандовски опять выскочил на голкипера и даже пробил, но тот вовремя вышел с линии и коленом отбил мяч!

26 мин. Левандовски едва не выскочил один на один - Кабальеро забрал мяч у него в ногах!

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 35:65% в пользу Баварии. Фолят чаще хозяева - 3:2.

20 мин. Угловой хозяев справа, Жиру в борьбе с защитником пробил головой - слабо и в руки голкиперу.

19 мин. Опасный прострел с правого фланга атаки Челси завершился угловым.

16 мин. Киммих подал угловой слева - мяч выбит.

15 мин. Опасно! Заброс в штрафную Челси, Левандовски пробил с лёта - мяч угодил в грудь голкиперу!

14 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

11 мин. Ухххххх! Бавария разогнала контратаку, Коман ворвался в штрафную и пробил низом - рядом с ближней штангой!

9 мин. Еще один удар Маунта: от линии штрафной бил в ближний угол, но промахнулся.

7 мин. Маунт пробил издали - неточно.

4 мин. Бавария начала агрессивно, Челси держит оборону.

1 мин. Коман пробил с ходу от линии штрафной - вратарь накрыл мяч.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в красном.

Примерные схемы команд:

  



Во вторник, 25-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Челси» принимает мюнхенскую «Баварию». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00 по киевскому времени.
 
Мюнхенцы едут в Лондон с решимостью победить. В финале ЛЧ-2011/12, который прошел на «Альянц-Арене», «Бавария» вела в счете, но пропустила от Дидье Дрогба на 88-й минуте. А в серии пенальти удачливее оказался «Челси». С тех пор для «красных» лондонская команда является сверхпринципиальным соперником. И сейчас «Бавария» имеет все шансы взять реванш за то поражение: команда стала единственной, которая на групповом этапе не потеряла ни одного очка, она лидирует в Бундеслиге. Вот только вряд ли «синие» согласны сдаться без боя!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Бавария».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Potygnuy
      Potygnuy, 25.02.2020 23:18
    0
    http://iptv.online/user/register?ref=30208 трансляція цього матчу, а також безліч інших.59 спортивних каналів за $0.99 в місяць. Є сутка бесплатного тестового режиму, такщо хто хоче пробуйте. Крута штука.
    Ссылка
    Potygnuy
      Potygnuy, 25.02.2020 23:18
    0
    http://iptv.online/user/register?ref=30208 трансляція цього матчу, а також безліч інших.59 спортивних каналів за $0.99 в місяць. Є сутка бесплатного тестового режиму, такщо хто хоче пробуйте. Крута штука.
    Ссылка
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