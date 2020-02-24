Иммобиле установил рекорд чемпионата Италии 61-летней давности

Форвард «Лацио» в отличной форме

  • 24.02.2020 10:47
  • 1403 просмотра
  • 2 комментария
Иммобиле установил рекорд чемпионата Италии 61-летней давности
© Twitter. Чиро Иммобиле

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Италии. Футболист забил в ворота «Дженоа» и помог римлянам победить (3:2).

Благодаря этому голу Иммобиле повторил историческое достижение 61-летней давности. Чиро забил 27 мячей в 25-ти турах Серии А. Он повторил рекорд Антонио Анджелилло (1958/59).

Отметим, что Иммобиле является лидером гонки бомбардиров в чемпионате Италии.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Opta

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 24.02.2020 11:10
    0
    в переводе иммобиле - что-то типа "недвижимый" ггг
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 24.02.2020 10:55
    0
    Теперь осталось побить рекорд голов за сезон (36 в сезонах 28/29 и 15/16)
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 24.02.2020 11:10
    0
    в переводе иммобиле - что-то типа "недвижимый" ггг
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 24.02.2020 10:55
    0
    Теперь осталось побить рекорд голов за сезон (36 в сезонах 28/29 и 15/16)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности