Иммобиле установил рекорд чемпионата Италии 61-летней давности

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Италии. Футболист забил в ворота «Дженоа» и помог римлянам победить (3:2).
Благодаря этому голу Иммобиле повторил историческое достижение 61-летней давности. Чиро забил 27 мячей в 25-ти турах Серии А. Он повторил рекорд Антонио Анджелилло (1958/59).
Отметим, что Иммобиле является лидером гонки бомбардиров в чемпионате Италии.
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Источник — Opta
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