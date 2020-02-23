Марта Костюк – Алена Большова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 февраля, украинская теннисистка Марта Костюк (№168 ATP) сыграет в финале турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.
Соперницей 17-летней украинки станет 22-летняя Алена Большова, которая представляет Испанию (№108 ATP).
Начало матча в 17:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Ранее Костюк выиграла всего один турнир аналогичной серии (Берни-2018).
Плеер будет добавлен ближе до началу матча.
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Источник — Sport.ua
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