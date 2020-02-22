В воскресенье, 23-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против ФК «Львов». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.

Коллектив Висенте Гомеса действительно смог удивить всех небезразличных к украинскому футболу, когда смог свести на нет неудачную серию поединков, которая тянулась от начала сезона. Однако календарный год «Олимпик» завершал противостояниями с представителями верхней шестерки команд, что заставило дончан немного сбавить ход. Как повлияет зимняя пауза на один из самых многообещающих клубов второй части сезона УПЛ? «Олимпийцам» до шестой позиции рукой подать, а вот ФК «Львов» только предстоит их настигнуть в случае успеха.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и ФК «Львов».