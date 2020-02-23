Украинская Премьер-лига. 19-й тур.



Олимпик – ФК Львов – 0:0



Лебеденко, 39 – Сабино, 26, Шина, 55



Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Литвин, Кравченко – Цымбалюк – Балашов (Дегтярев, 61), Кравчук, Политыло, Чогадзе – Шахаб.



Запасные: Бетим, Зотько, Вербный, Романовский, Тейшейра, Ксенз.

ФК Львов: Пеньков – Татарков, Борзенко, Братков, Гончар – Приймак – Бопесу, Шина, Сабино, Велвес – Алваро.



Запасные: Костык, Ренан, Клименчук, Кравчук, Люлька, Джонатан, Богунов.



Арбитр: Константин Труханов (Харьков)



Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Львов)



61 мин. ЗАМЕНА У ОЛИМПИКА. Вместо Балашова на поле вышел Дегтярев.



60 мин. Гришко пострадал в борьбе против Алваро на правом фланге обороны.



57 мин. Приймак запустил мяч на сетку сверху ворот подачей с правого фланга.



57 мин. Не спешит Олимпик выходить из глухой обороны, да и соперники не сбавляют обороты.



55 мин. Шина получил желтую за отмашку от Гришко в центре поля.



53 мин. Шахаб решил пробивать с очень острого угла на левом фланге чужой штрафной. В сетку с внешней стороны.



52 мин. МОМЕНТ! Прямой удар со штрафного от Татаркова от правил мяч в руки Крынскому.



51 мин. В руку Чогадзе попал мяч после попытки Приймака пробить с отскока из-за пределов штрафной.



50 мин. Татарков готовится подавать штрафной, который на правом фланге заработал Велвес.



48 мин. Фол Борзенко в центре поля сбил темп атаки дончан.



46 мин. Бопесу загнали на левый фланг атаки, где спокойно отобрали мяч.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. ОПАСНО! Крынский забрал мяч в руки с первой попытки после удара Приймака со входа в штрафную.



44 мин. Львовяне делают акцент на атаке в конце тайма.



41 мин. Балашов не смог зацепиться за мяч на левом фланге после высокой передачи из центральной зоны.



39 мин. Желтую получил Лебеденко за очередной грубый подкат вблизи к центру поля.



38 мин. Оффсайд у Шины зафиксирован после заброса с правого фланга в штрафную.



36 мин. Лебеденко грубо прошелся по ногам Татаркова на чужой половине поля.



34 мин. Шахаб оказался на газоне в чужой штрафной во время борьбы за верховой мяч. Без фола.



32 мин. Лебеденко не совладал со скоростью собственного рывка по левому флангу атаки.



30 мин. Через правый фланг не удалось разогнать атаку своей команды Кравченко.



28 мин. Шахаб показал акробатический этюд в центре чужой штрафной, но не смог качественно попасть по мячу.



26 мин. Сабино получил желтую за жесткий прием на бедро Политыло в центре поля.



25 мин. Попал в оффсайд Шахаб после высокой передачи со своей половины поля от Гришко.



24 мин. Розыгрыш штрафного на правом фланге игроки Олимпика решили проводить в обратную сторону от чужих ворот.



22 мин. МОМЕНТ! Сочный удар Кравченко с правого полуфланга Пеньков потащил из левой девятки своих ворот!



20 мин. Балашов пробил со штрафного точно в стенку.



20 мин. Шахаб был сбит метрах в пяти до лицевой границы штрафной.



18 мин. В центре поля нарушил правила Болесу в верховой борьбе против Цымбалюка.



16 мин. Чогадзе выдал высокую подачу в штрафную с правого фланга, но Балашов не сумел зацепиться за мяч.



14 мин. Борзенко стал на пути мяча во время прострела с левого фланга от Балашова.



13 мин. Шахаб решил вернуться в игру с нарушения правил против соперника.



11 мин. Жесткий стык произошел между Шахабом и Приймаком на половине поля львовян. Пауза.



10 мин. В руку Алваро попал мяч после передачи с левого фланга.



9 мин. Упустили мяч хозяева поля в своей атаке по правому флангу.



7 мин. Литвин отправил мяч на угловой из борьбы на фланге обороны против Велвеса.



6 мин. Так и не смог Шина убежать от Гришко внутрь чужой штрафной.



5 мин. Братков скинул мяч в руки своему голкиперу после навеса соперников с правого фланга.



3 мин. Гришко оказался на газоне после борьбы против Шины внутри штрафной.



2 мин. Отмахнулись от Приймака на правом фланге атаки львовян.



1 мин. Из центра поля последовала высокая передача от гостей, за которую не сумел зацепиться Алваро.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 23-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» сразится против ФК «Львов». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 19:30.

Коллектив Висенте Гомеса действительно смог удивить всех небезразличных к украинскому футболу, когда смог свести на нет неудачную серию поединков, которая тянулась от начала сезона. Однако календарный год «Олимпик» завершал противостояниями с представителями верхней шестерки команд, что заставило дончан немного сбавить ход. Как повлияет зимняя пауза на один из самых многообещающих клубов второй части сезона УПЛ? «Олимпийцам» до шестой позиции рукой подать, а вот ФК «Львов» только предстоит их настигнуть в случае успеха.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Олимпиком» и ФК «Львов».