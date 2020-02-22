В воскресенье, 23-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовские «Карпаты» сразятся против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00.

С замиранием сердце поклонники украинского футбола смотрели за прохождением по острому лезвию возможного прекращения своего существования львовскими «Карпатами» в зимнюю паузу. Последняя команда УПЛ будет жить, по крайней мере – до конца текущего розыгрыша. Однако проблемы с достижением результата необходимо решать в кратчайшие сроки. Игра против стремящегося заскочить в верхнюю шестерку «Днепра-1» обещает стать непростой, хотя чем теперь можно напугать «львов»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Карпатами» и «Днепром-1».