Украинская Премьер-лига. 19-й тур.



Карпаты – Днепр-1 – 1:1



Матар, 24 – Супряга, 41



Дубинчак, 22



Карпаты: Кудрик – Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Клец, Назарина – Г. Пасич, Притула, Лях – Матар.



Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Слива, Козак, Бойчук, Лейоус, Тлумак.

Днепр-1: Юрчук – Польовий, Логинов, Гуйе, Адамюк – Кравченко – Булеца, Ди Франко, Батагов, Коркишко – Супряга.



Запасные: Клищук, Сваток, Шаповал, Вакулко, Снижко, Тейлор, Чичиков.



Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)



Стадион: «Украина» (Львов)



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



44 мин. Кудрик опередил Коркишко при верховой передаче в штрафную из центра поля.



41 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Коркишко кое-как протолкнул мяч на ход Полевому с левого фланга, после чего последовал прострел воль вратарской, на который не успел Халл, зато успел Супряга на дальней штанге!



39 мин. Лях перехватил обостряющую передачу Батагова на фланг Полевого.



36 мин. МОМЕНТ! Здорово пробил Лях из-под соперника в центре штрафной под опорную ногу Юрчука! Голкипер отразил в правую сторону, а Пасич не успел замкнуть на добивании!



35 мин. Штрафной для Карпат принес фол со стороны Коркишко на правом фланге.



33 мин. Неудачная подача Ляха с правого фланга отправила мяч за лицевую.



31 мин. Матар не смог дотянуться до мяча при подаче с правого фланга.



29 мин. Навес с правого фланга от Коркишко из штрафной вынес Назарина.



27 мин. МОМЕНТ! Что творят Гуйе и Логинов?! Не смогли защитники попасть по мячу как следует после подачи с левого фланга, и Сергей вполне мог срезать его в ворота собственной команды. Штанга!



24 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Матар сумел воспользоваться провальной игрой Юрчука на выходе на перехват подачи с левого фланга, после чего ударом в пустые ворота замкнул навес Дубинчака.



22 мин. Актерское мастерство игрока Карпат не помогло. Фола не было.



22 мин. Дубинчак получил желтую за симуляцию фола со стороны Адамюка. А рисовал ли?



21 мин. ОПАСНО! Первый удар в матче в створ ворот нанес головой Притула, завершив подачу Ляха с правого фланга.



19 мин. Мартинс не смог допрыгнуть до мяча после подачи со штрафного с правого фланга.



18 мин. Лях умудрился заработать штрафной на правом фланге в борьбе против двух соперников.



17 мин. Со второй волны атаки навес ударом головой замыкал Ди Франко. Выше цели.



17 мин. Булеца отвечает за подачи стандартов. Однако и с правого фланга он сейчас подал неточно.



16 мин. Раскачивается наш поединок. За Карпатами преимущество в контроле.



14 мин. Матар слишком долго подрабатывал мяч на правом фланге, в результате чего был опережен Логиновым.



13 мин. Слишком высоким оказался перевод мяча на фланг для Мартинса.



11 мин. Не удалось хозяевам завершить ударом по воротам подачу углового на левом фланге.



10 мин. Адамюку оказывают помощь представители медперсонала после столкновения с Ляхом.



9 мин. Подачу Булецы с углового на левом фланге на ближнюю штангу так и не смогли завершить ударом игроки гостей.



7 мин. Батагов отправил мяч в руки голкиперу ударом с лицевой границы штрафной, завершив тем самым интересный розыгрыш стандарта.



6 мин. Штрафной на левом фланге для Днепра-1 будет подавать Булеца.



5 мин. Булеца не смог зацепиться за мяч после верховой передачи Гуйе из центра поля.



4 мин. Мощно, но очень неточно пробил Назарина со стандарта.



2 мин. Штрафной для львовян в центральной зоне перед чужими владениями.



1 мин. Первый длинный пас на правый фланг атаки от Карпат оказался неточным.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 23-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовские «Карпаты» сразятся против днепровского «Днепра-1». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00.

С замиранием сердце поклонники украинского футбола смотрели за прохождением по острому лезвию возможного прекращения своего существования львовскими «Карпатами» в зимнюю паузу. Последняя команда УПЛ будет жить, по крайней мере – до конца текущего розыгрыша. Однако проблемы с достижением результата необходимо решать в кратчайшие сроки. Игра против стремящегося заскочить в верхнюю шестерку «Днепра-1» обещает стать непростой, хотя чем теперь можно напугать «львов»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Карпатами» и «Днепром-1».