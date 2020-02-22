19-й тур
Шахтер Донецк
:
Десна
23.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура чемпионата Украины

  • 22.02.2020 17:23
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Шахтер – Десна. Текстовая трансляция матча
© shakhtar.com

В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.
 
Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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