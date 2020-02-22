Александрия получила трансферный бан, Амосов одержал 23-ю победу

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21-е февраля.

1. Александрия получила трансферный бан за долг перед экс-игроком Баришичем. Клуб должен хорвату, который выступал за команду еще в 2012 году.

2. ВИДЕО. Непобежденный украинец Амосов одержал свою 23-ю победу в MMA! Украинский боец победил американца Эда Рута в главном бою Bellator 239.

3. ПЯТОВ: «Шахтер готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами». Капитан «Шахтера» рассказал, что команда следила за эвакуацией украинцев.

4. Украинский парный финал в Каире. Костюк сыграет против Шошиной. Одна из украинок завоюет трофей.

5. Португальские СМИ: «Кризис Бенфики — уже не тайна». Sport.ua представляет обзор португальской прессы после победы «Шахтера» над «орлами» (2:1).

6. Таблица коэффициентов УЕФА. Победа Шахтера позволила обойти Кипр. Украина входит в топ-10 лучших футбольных стран Европы в рейтинге 2020.

7. Михайло ГЕРАСКЕВИЧ: «Тренування в Києві – на рівні первіснообщинного ладу». Тренер і батько Владислава Гераскевича - про експериментальний сезон і очікування від ЧС.

8. Вне времени. Десять самых дорогих футболистов с учетом инфляции. Виталий Пасичный рассказывает о трансферных бомбах прошлого.

9. Группу фанатов Бенфики избили хулиганы после матча в Харькове. Одному из травмированных португальцев пришлось отправиться в больницу.

10. ЧМ-2020 по биатлону. Пидручный будет финишером в мужской эстафете. Сергей Семенов выступит на втором этапе.