Группу фанатов Бенфики побили хулиганы после матча в Харькове

Группа болельщиков португальской «Бенфики», которая приехала в Украину, чтобы посмотреть матч с донецким «Шахтером», была атакована хулиганами после игры 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1 в пользу горняков).

Инцидент произошел на выезде со стадиона в Харькове. Подробности пока неизвестны.

Португальское издание A Bola пишет, что нападение произошло при отсутствии реакции харьковских сил безопасности.

События вынудили одного из травмированных португальцев отправиться в больницу для проведения дополнительных диагностических тестов.