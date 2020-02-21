Группу фанатов Бенфики побили хулиганы после матча в Харькове

Группа болельщиков португальской «Бенфики», которая приехала в Украину, чтобы посмотреть матч с донецким «Шахтером», была атакована хулиганами после игры 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1 в пользу горняков).
Инцидент произошел на выезде со стадиона в Харькове. Подробности пока неизвестны.
Португальское издание A Bola пишет, что нападение произошло при отсутствии реакции харьковских сил безопасности.
События вынудили одного из травмированных португальцев отправиться в больницу для проведения дополнительных диагностических тестов.
Источник — A Bola
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