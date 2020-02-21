В субботу, 22-го февраля, состоится встреча 27-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Лестер Сити» принимает «Манчестер Сити». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона «Кинг Пауэр Стадиум», начало в 19:30 по киевскому времени.



Команды соседствуют в турнирной таблице. «Лисы» находятся на третьей строчке и отстают от идущей второй команды Пепа Гвардиолы на 4 очка. Разумеется, о борьбе за чемпионство речь уже не идет, но гарантировать себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон не прочь и те, и другие. Так что матч ожидается бескомпромиссным!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Манчестер Сити».