27-й тур
Лестер Сити
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Ман Сити
22.02.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Лестер Сити – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура чемпионата Англии

  • 21.02.2020 16:55
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Лестер Сити – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

В субботу, 22-го февраля, состоится встреча 27-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Лестер Сити» принимает «Манчестер Сити». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона «Кинг Пауэр Стадиум», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
Команды соседствуют в турнирной таблице. «Лисы» находятся на третьей строчке и отстают от идущей второй команды Пепа Гвардиолы на 4 очка. Разумеется, о борьбе за чемпионство речь уже не идет, но гарантировать себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон не прочь и те, и другие. Так что матч ожидается бескомпромиссным!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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