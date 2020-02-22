Чемпионат Англии. 27-й тур.

«Лестер Сити» – «Манчестер Сити» – 0:0

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фукс, Рикарду, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Бенджамин Чилвел - Деннис Прает, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон - Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Харви Барнс, 46).

Запасные: Дэнни Уорд, Джеймс Джастин, Уэс Морган, Марк Олбрайтон, Харви Барнс, Мэтти Джеймс, Айосе Перес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт - Фернандиньо, Родри, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган - Рияд Марез, Серхио Агуэро

Запасные: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Филип Фоден, Давид Сильва, Габриэл Жезус.

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).



46 мин. Ухххх! Барнс прорвался по правому флангу и прострелил - вратарь ногой отбил мяч!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Ихеаначо все же не смог продолжить игру, вместо него выходит Барнс.



45+3 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Агуэро забил гол, но перед этим принял мяч в явном офсайде.



45 мин. Рефери компенсировал две минуты.



43 мин. Рикарду пробил от линии штрафной - вратарь накрыл мяч, летевший по центру ворот.



42 мин. Мэддисон подал угловой справа - защитник выбил мяч головой. Тилеманс добивал с лёта - и попал в соперника.



39 мин. Оххххх... Навес хозяев слева, на мяч пошли Ихеаначо и Эдерсон. Вратарь выбил мяч, но при этом кулаком попал в голову Келечи. Тому оказывают попощь.



37 мин. Опасно! Мэддисон со штрафного слева пробил под ближнюю штангу - вратарь тянет! Хозяева разыграли угловой слева.



35 мин. Де Брёйне подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



33 мин. Де Брёйне бил со штрафного справа - мимо дальней девятки.



31 мин. По-прежнему гости владеют мячом, но при этом аккуратнее стараются играть в обороне.



28 мин. Ихеаначо сбили у самой линии полукружия штрафной. Мэддисон со стандарта пробил в стенку. А мяч-то попал в руку Де Брёйне! После чего отскочил к вратарю.





27 мин. Менди дважды подряд выполнял подачи слева. Первую выбил защитник, вторую поймал голкипер.



24 мин. Де Брёйне в касание пробил из полукружия штрафной - мимо ближней штанги.



23 мин. На данный момент владение мячом - 28:72% в пользу Манчестер Сити. Гости и фолят чаще - 1:2.



21 мин. Ихеаначо оказался в офсайде.



19 мин. Еще один корнер в исполнении Кевина, теперь слева. Мяч выбили на Родри, тот пробил в касание - рикошет и очередной угловой. После которого Лестер наконец-то отбился.



17 мин. Де Брёйне подавал угловой справа - мяч выбит.



17 мин. Вот это шанс! Агуэро вывел Гюндогана один на один, тот метров с десяти бил в касание в ближний угол - вратарь ногой отбил мяч!



14 мин. Немного успокоилась игра, но МанСити по-прежнему с мячом.



11 мин. Варди опасно прострелил слева - кипер успел выбить мяч из-под ноги Ихеаначо!



9 мин. Уххххх! Ответ гостей: Марез нанес обводящий удар из-за пределов штрафной - Шмейхель в прыжке тянет!



8 мин. Моментище! Варди вывели один на один, он убежал от Фернандиньо и пробил в дальний угол, не сближаясь с голкипером - ШТАНГА спасает "горожан"!



6 мин. Гости владеют мячом, Эдерсон выходит далеко из штрафной. А "лисы" намерены играть вторым номером.



3 мин. Марез попытался пробить с угла штрафной, но попал в защитника.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синих футболках и белых трусах, гости - в желто-розовых футболках и розовых трусах.

Хозяева на разминке:







Стадион готов к матчу:







В субботу, 22-го февраля, состоится встреча 27-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Лестер Сити» принимает «Манчестер Сити». Поединок пройдет в Лестере на поле стадиона «Кинг Пауэр Стадиум», начало в 19:30 по киевскому времени.



Команды соседствуют в турнирной таблице. «Лисы» находятся на третьей строчке и отстают от идущей второй команды Пепа Гвардиолы на 4 очка. Разумеется, о борьбе за чемпионство речь уже не идет, но гарантировать себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон не прочь и те, и другие. Так что матч ожидается бескомпромиссным!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лестер Сити» – «Манчестер Сити».

