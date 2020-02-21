В субботу, 22-го февраля, вторую часть украинского чемпионата откроет матч между «Мариуполем» и «Зарей». Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко, начало – в 14:00.

«Заря» после осенних матчей национального первенства занимает третью позицию в турнирной таблице и вполне может побороться за «серебряные» медали. Собственно, такую задачу и декларирует руководство луганского клуба. У «Мариуполя» главная цель заключается в том, чтобы удержаться на шестом месте, которое даст возможность на втором этапе турнира остаться среди лучших команд чемпионата. В первом круге соперники в Запорожье не сумели определить сильнейшего, сыграв в безголевую ничью. Примечательно, что команды тогда большую часть игрового времени находились в неполных составах после удалений Федорчука и Будковского в первом тайме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Заря».