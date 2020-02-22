19-й тур
Мариуполь
0:0
Заря
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Мариуполь – Заря – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.02.2020 13:59
  • 2677 просмотров
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Мариуполь – Заря – 0:0. LIVE
© ФК Мариуполь

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Заря» – 0:0

Евгений Чеберко (5), Владлен Юрченко (28)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Павел Полегенько, Алексей Быков, Сергей Яворский, Сергей Чоботенко, Валерий Федорчук, Максим Чех, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Вячеслав Чурко, Дмитрий Топалов

Запас: Артем Поспелов, Дава, Игорь Кирюханцев, Игорь Тищенко, Руслан Фомин, Даниил Игнатенко, Андрей Кулаков

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев, Дмитрий Хомченовский, Михаил Перович

Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс, Максим Лунёв, Владислав Кабаев, Артем Громов

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

 

28 мин. Юрченко наступил на игрока Мариуполя после подката оппонента.

28 мин. В невысоком темпе идет игра.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. После углового Хомченовский из правого угла штрафной Зари пробил неточно.

20 мин. ОПАСНО! Юрченко из-за пределов штрафной пробил немного выше ворот!

19 мин. Неудачная атака Мариуполя.

17 мин. Перович нарушил правила у штрафной Мариуполя.

16 мин. Четыре подряд угловых подали мариупольцы! Отбились луганчане.

13 мин. После длинной передачи на ход Чурко Махарадзе выбежал за пределы штрафной и выбил мяч.

11 мин. Неудачная атака Зари, которая оборвалась неточной передачей Леднева.

8 мин. В высоком темпе начали команды поединок.

6 мин. После навеса со штрафного Федорчук едва не переправил мяч в ворота Зари, но все обошлось для луганчан!

5 мин. Чеберко грубо сыграл в центре поля.

4 мин. А теперь Леднев из правого угла штрафной пробил в руки Гальчуку!

4 мин. Луганчане провели острую атаку, но мариупольцы заблокировали два удара соперников.

2 мин. Заря неудачно разыграла угловой.

1 мин. Весенняя часть украинского чемпионата стартовала в Мариуполе!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 22-го февраля, вторую часть украинского чемпионата откроет матч между «Мариуполем» и «Зарей». Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко, начало – в 14:00.

«Заря» после осенних матчей национального первенства занимает третью позицию в турнирной таблице и вполне может побороться за «серебряные» медали. Собственно, такую задачу и декларирует руководство луганского клуба. У «Мариуполя» главная цель заключается в том, чтобы удержаться на шестом месте, которое даст возможность на втором этапе турнира остаться среди лучших команд чемпионата. В первом круге соперники в Запорожье не сумели определить сильнейшего, сыграв в безголевую ничью. Примечательно, что команды тогда большую часть игрового времени находились в неполных составах после удалений Федорчука и Будковского в первом тайме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Заря».

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Источник — Sport.ua

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