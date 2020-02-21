19-й тур
Динамо Киев
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Ворскла
22.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.02.2020 12:10
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Динамо – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© dynamo.kiev.ua

В субботу, 22-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Предстоящая встреча станет исторической, ведь впервые в Украинской Премьер-лиге во время игры будет использоваться VAR – система видеопомощи арбитрам. Вот только дебют VAR пройдет на пустом стадионе. «Динамо» за поведение своих болельщиков, которые расистскими выкриками оскорбляли игроков соперника во время матча киевлян с донецким «Шахтером», получило наказание в виде одного домашнего поединка УПЛ без зрителей. Киевский клуб подавал апелляцию на такое решение, но она была отклонена, и поэтому столь знаковое для нашего футбола событие состоится при пустых трибунах.

В турнирной таблице «Динамо» расположилось на второй позиции, а «Ворскла» занимает предпоследнее место. В первом круге киевляне деклассировали «зелено-белых» со счетом 5:0. Обе команды готовились к возобновлению чемпионата на полях Турции. Отметим, что и «Динамо», и «Ворскла» минувшей осенью сменили наставников, так что как Алексей Михайличенко, так и Юрий Максимов провели первые полноценные сборы со своими подопечными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

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